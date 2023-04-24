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Yaşam
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Adana'yı sağanak vurdu

2023-04-24 22:06:53
Adana'yı sağanak vurdu

Adana’nın Kozan ilçesinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

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Foto - Adana'yı sağanak vurdu

Adana'nın Kozan ilçesinde sağanak, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. İlçe merkezinde akşam saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak etkisini gösterdi.

#2
Foto - Adana'yı sağanak vurdu

Zaman zaman dolu şeklinde devam eden yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Belediye otoparkında bulunan ve şiddetli rüzgardan dolayı devrilen çınar ağacı iki araca zarar verdi. Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, iki aracın da zararının karşılanacağını belirtti.

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