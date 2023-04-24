Adana'yı sağanak vurdu

Zaman zaman dolu şeklinde devam eden yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Belediye otoparkında bulunan ve şiddetli rüzgardan dolayı devrilen çınar ağacı iki araca zarar verdi. Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, iki aracın da zararının karşılanacağını belirtti.