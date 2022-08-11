2022-08-11 17:45:10 Adana'da yürekler ağza geldi
Adana'da binanın dış cephesine klima montajı yaparken dengesini kaybedip 5. kattan düşen işçi yaralandı.
Adana'da binanın dış cephesine klima montajı yaparken dengesini kaybedip 5. kattan düşen işçi yaralandı.
Merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki bir iş yerine giden Oğuz Aşçılar, klima dış ünitesi montajı için binanın dış cephesindeki boşluğa geçti.
Montaj için bir sandalyenin üstüne çıkan Aşçılar, dengesini kaybederek 5. kattan zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralı Aşçılar'ı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.
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