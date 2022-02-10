2022-02-10 17:26:59 Adana'da yangın! Kullanılamaz hale geldi
Adana-Kozan'da evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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Adana-Kozan'da evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Durmuşlu Mahallesi'nde Yunus Köse'ye ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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