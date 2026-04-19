72 binden fazla Filistinli şehid oldu... İsrail ablukası sürüyor: Gazze’de kıtlık artıyor

Gazze hükümetinin medya ofisi, ekmek gibi temel gıda maddelerindeki keskin düşüşün kısmen Dünya Merkezi Mutfak gibi önemli kuruluşların günlük un teslimatlarını durdurmasından ve Dünya Gıda Programı’nın (WFP) yardımlarında yapılan kesintilerden kaynaklandığını ve bunun da tedarik üzerinde zincirleme bir etki bıraktığını belirtiyor. Ekim ayında imzalanan ateşkes anlaşmasında belirtilen ve Gazze’ye günlük 600 kamyon dolusu yardım gönderilmesini öngören şartlara rağmen, İsrail bölgeye günlük ortalama 50 kamyonun girişine izin veriyor. Bu da bölgede vahim koşullar ve artan gıda güvensizliğne neden oluyor.