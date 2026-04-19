Dünya
5
Yeniakit Publisher
72 binden fazla Filistinli şehid oldu... İsrail ablukası sürüyor: Gazze’de kıtlık artıyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

72 binden fazla Filistinli şehid oldu... İsrail ablukası sürüyor: Gazze'de kıtlık artıyor

Gazze’de ateşkese rağmen İsrail katiamları ve ablukası sürerken bölgedeki kıtlık artıyor... New Arab, “Gazze: Un ve yakıt kıtlığı, yaklaşan kıtlık konusunda endişeleri artırırken, kemirgenler sağlık krizini daha da kötüleştiriyor” başlığıyla bölgedeki vahim duruma dikkat çekti... Arap sitesinin haberinde, “yardımlara getirilen kısıtlamalar, Gazze’deki zaten vahim olan koşulları daha da kötüleştirdi; yerel pazarların kurumasıyla kıtlığın geri dönmesinden endişe ediliyor” denildi.

Gazze’deki Filistinliler, özellikle İsrail’in iki yılı aşkın süredir yürüttüğü acımasız savaşın ardından, temel gıda maddesi olarak ekmeğe büyük ölçüde bağımlı hale geldiler; zira savaş çoğu gıdaya erişimi zorlaştırdı. Ekim 2023’te başlayan ve 72 binden fazla Filistinlinin ölümüne yol açan Gazze’ye yönelik soykırım sırasında İsrail , Gazze Şeridi’ne yapılan tedarikleri kesti ve bu durum yüzlerce insanın yetersiz beslenmeden ölmesine neden oldu. Bölgenin kuzeyindeki bazı kesimlerde 2025 yılında da kıtlık ilan edilmişti, ancak BM geçen Ekim ayındaki ateşkesin ardından kıtlığın sona erdiğini açıklamıştı.

Dün gelen haberlere göre, son günlerde binlerce sivil, ekmek alabilmek umuduyla saatlerce kuyrukta bekliyor. Gazze’deki hükümet medya ofisi genel müdürü İsmail el-Sevbata, bölgenin gıda güvenliği açısından “ciddi bir bozulma” ile karşı karşıya olduğunu söyledi. İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yardım girişini engellediğini ve Gazze’nin günlük en az 450 ton una ihtiyaç duyduğunu, ancak 200 tondan azını aldığını da sözlerine ekledi. El-Sevbata ayrıca, şu anda sadece 30 fırının faaliyet gösterdiğine dikkat çekti.

Gazze hükümetinin medya ofisi, ekmek gibi temel gıda maddelerindeki keskin düşüşün kısmen Dünya Merkezi Mutfak gibi önemli kuruluşların günlük un teslimatlarını durdurmasından ve Dünya Gıda Programı’nın (WFP) yardımlarında yapılan kesintilerden kaynaklandığını ve bunun da tedarik üzerinde zincirleme bir etki bıraktığını belirtiyor. Ekim ayında imzalanan ateşkes anlaşmasında belirtilen ve Gazze’ye günlük 600 kamyon dolusu yardım gönderilmesini öngören şartlara rağmen, İsrail bölgeye günlük ortalama 50 kamyonun girişine izin veriyor. Bu da bölgede vahim koşullar ve artan gıda güvensizliğne neden oluyor.

Dünya Gıda Programı’nın (WFP) belirttiğine göre, yaklaşık 100 bin çocuk ve 37 bin hamile ve emziren kadın, ciddi gıda güvensizliğiyle karşı karşıya. Ayrıca bölgedeki çöpler nedeniyle kemirgen hayvnlar da sağlık üzerinde ciddi bir risk oluşturuyor. Hemen her gün bir Filistinli fareler tarafından ısırılıyor.

