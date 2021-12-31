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Adana'da evde çıkan yangında bir kişi yaralandı

2021-12-31 07:06:00
Adana'da evde çıkan yangında bir kişi yaralandı

Adana'da bir evde çıkan yangında yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

#1
Foto - Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde iki katlı evin birinci katında yangın çıktığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradıktan sonra duruma müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde iki katlı evin birinci katında yangın çıktığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradıktan sonra duruma müdahale etti.

#2
Foto - Vatandaşlar yangın çıkan evdeki bir kişiyi, pencerenin demir parmaklığını keserek yaralı olarak bulunduğu yerden çıkarttı.

Vatandaşlar yangın çıkan evdeki bir kişiyi, pencerenin demir parmaklığını keserek yaralı olarak bulunduğu yerden çıkarttı.

#3
Foto - Vücudunda yanıklar oluştuğu ve dumandan etkilendiği belirtilen H.R, ambulansla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vücudunda yanıklar oluştuğu ve dumandan etkilendiği belirtilen H.R, ambulansla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

#4
Foto - İtfaiye ekipleri, yaptıkları araştırmada yangının elektrikli sobadan kaynaklandığını tespit etti.

İtfaiye ekipleri, yaptıkları araştırmada yangının elektrikli sobadan kaynaklandığını tespit etti.

#5
Foto - Yangında bir kişi yaralandı.

Yangında bir kişi yaralandı.

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