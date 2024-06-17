Burada önce süzeriz ardından pekmez olması için 5-6 saat boyunca kaynar. Karaciğer ve bağışıklık için bizler için ilaç olarak tüketiriz. Fazlasını satarız. Köyde kullanımı çoktur. Kilosunu 200 TL'den satıyoruz" dedi. Aile üyeleri pekmezin zorlu ve meşakkatli bir yapımı olduğunu kaydederek kışın şifa için tükettiklerini kaydetti.