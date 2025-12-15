Adalet Bakanlığı’ndan ‘altın’ uyarısı: Adli emanetler için yeni talimat

5 YENİ TEDBİR Bakanlık, adli emanete alınan altın gibi kıymetli eşyaların korunması için alınması gereken tedbirleri ise şöyle sıraladı: 1- Emanete alınan altın, elmas, zümrüt pırlanta vb. eşyaların öncelikle ağırlık, ayar, adet gibi ayrıcı özellikleri belirtilerek kayıt altına alınması, bu hususta gerektiğinde eşyanın ağırlık, cins ve değerinin belirlenmesi için bilirkişi incelemesi yaptırılması. 2- Altın ve diğer kıymetli eşyaların (elmas, zümrüt, pırlanta vb) adli emanet bürolarında bulunan kasaların nitelikleri ve kapasiteleri gözetildiğinde aynen muhafazasının mümkün olmadığı durumda; bunların tür, cins ve miktarları açıkça kayıt altına alındıktan sonra Bakanlığımız bilgilendirilecek alınacak talimat uyarınca söz konusu eşyaların bankada kasa kiralanarak muhafaza edilerek gerek emanetteki gerekse bankadaki kasaların en az 2 kişi tarafından açılıp kapanmasına sağlayacak tedbirlerin alınması. 3- Suç eşyası ile ilgili isimlerin Cumhuriyet başsavcılığının sürekli gözetim ve denetimi altında emanet bürosuna yürütülmesi. 4- 28/1 Nolu Genelgemizde (Cumhuriyet savcılığı kalem hizmetleri ve mahkemeler ile icra ve iflas dairelerinin kasa ve para denetimi) de belirtildiği üzere iş bölümü gereği adli emanet işlemlerine bakan Cumhuriyet savcısının adli emanet dairesinin iş ve işlemlerinin 3 ayda ve her hâlükârda yılda bir kez denetlenmesi, şüphe duyması halinde ise derhal denetlenmesi. 5- Yapılan gözetim ve denetimlerde eksikliklerin tespiti ile bu eksikliklerin adli veya idari soruşturma gerektirmesi halinde ise ilgililer hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi. EMANETTEN 25 KİLO ALTIN ÇALINMIŞTI İstanbul’da Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu’nda görevli hizmetli memur Erdal Timurtaş’ın 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşü çaldıktan sonra eşi ve çocuklarıyla birlikte İngiltere’ye kaçtığı belirlendi. 150 milyon TL’lik vurgunun yankıları sürerken Konya Kulu Adliyesi’nde görevli zabıt kâtibi Ayşe Selvi’nin, farklı dönemlerde icra dosyalarından ve Hazine adına yatırılan emanet hesaplarından yaklaşık 6.5 milyon TL çektiği ortaya çıktı.