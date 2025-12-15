  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Adalet Bakanlığı’ndan ‘altın’ uyarısı: Adli emanetler için yeni talimat

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Adalet Bakanlığı’ndan ‘altın’ uyarısı: Adli emanetler için yeni talimat

Adli emanetler için yeni talimat yayımlandı. İstanbul Büyükçekmece ve Konya Kulu Adliyelerinde yaşanan büyük hırsızlık olaylarının ardından Adalet Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, tüm başsavcılıklara gönderdiği ‘altın’ konulu yazıyla, kıymetli eşyaların banka kasalarında muhafaza edilmesi talimatını verdi.

#1
Foto - Adalet Bakanlığı’ndan ‘altın’ uyarısı: Adli emanetler için yeni talimat

Adli emanetler için yeni talimat silsilesi, Türkiye’nin gündemine oturan adliye hırsızlıklarının ardından geldi. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, adli emanetteki altın, elmas, zümrüt gibi kıymetli eşyaların korunması için kritik düzenlemeler içeren bir yazı yayımladı. Mevcut mevzuata rağmen bazı başsavcılıklarda yeterli özenin gösterilmediği ve banka kasa imkanlarının kullanılmadığı tespit edildi. Adalet Bakanlığı'ndan altın uyarısı ile birlikte, kıymetli eşyaların korunması ve emanet bürolarının denetimi için bir dizi zorunlu tedbir yürürlüğe girdiği belirtildi.

#2
Foto - Adalet Bakanlığı’ndan ‘altın’ uyarısı: Adli emanetler için yeni talimat

Adalet Bakanlığı, başsavcılıklara yazı göndererek adli emanetten hırsızlıklara karşı altın, elmas, zümrüt gibi kıymetli eşyaların banka kasalarında muhafaza edilmesini, kasaların da en az 2 görevli tarafından açılmasını istedi. Türkiye'nin konuştuğu olay... İstanbul Büyükçekmece Adliyesi ve Kulu Adliyesi’nin adli emanetinde yaşanılan hırsızlık olaylarının ardından Adalet Bakanlığı harekete geçti.

#3
Foto - Adalet Bakanlığı’ndan ‘altın’ uyarısı: Adli emanetler için yeni talimat

BAKANLIK YAZI GÖNDERDİ Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, tüm başsavcılıklara ‘Emanete alınan altın, elmas, zümrüt, pırlanta gibi eşyaların banka kasasında muhafazası ve Emanet Büroların Denetimi’ konulu bir yazı gönderdi. 10 Aralık tarihli yazıda, 23 Mart 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Suç Eşyası Yönetmeliği’ hükümleri ile Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nce yayınlanan ‘Cumhuriyet savcılığı kalem hizmetleri ve mahkemeler ile icra ve iflas dairelerinin kasa ve para denetimi’ konulu genelgesi hatırlatıldı.

#4
Foto - Adalet Bakanlığı’ndan ‘altın’ uyarısı: Adli emanetler için yeni talimat

YETERLİ ÖZEN GÖSTERİLMEDİ Yazıda, altın ve diğer kıymetli eşyaların emanet bürosundaki kasalarda muhafaza edildiğine işaret edilerek "Bazı yer Cumhuriyet başsavcılıklarınca adli emanete alınan altın ve diğer kıymetli eşyaların (elmas, zümrüt, pırlanta vb) koşulları bulunmamasına rağmen emanet bürosundaki kasada muhafaza edilmeye devam edildiği, bankada kasa kiralaması yönündeki mevcut imkânların değerlendirilmediği ve bu eşyaların tam ve eksiksiz olarak tür, cins ve miktarı bakımından tam olarak kayıt alınmasına yeterli düzeyde özen gösterilmediği, kasaların en az iki kişi tarafından açılıp kapanmasını sağlayacak tedbirlerin alınmadığı belirlenmiştir." denildi.

#5
Foto - Adalet Bakanlığı’ndan ‘altın’ uyarısı: Adli emanetler için yeni talimat

5 YENİ TEDBİR Bakanlık, adli emanete alınan altın gibi kıymetli eşyaların korunması için alınması gereken tedbirleri ise şöyle sıraladı: 1- Emanete alınan altın, elmas, zümrüt pırlanta vb. eşyaların öncelikle ağırlık, ayar, adet gibi ayrıcı özellikleri belirtilerek kayıt altına alınması, bu hususta gerektiğinde eşyanın ağırlık, cins ve değerinin belirlenmesi için bilirkişi incelemesi yaptırılması. 2- Altın ve diğer kıymetli eşyaların (elmas, zümrüt, pırlanta vb) adli emanet bürolarında bulunan kasaların nitelikleri ve kapasiteleri gözetildiğinde aynen muhafazasının mümkün olmadığı durumda; bunların tür, cins ve miktarları açıkça kayıt altına alındıktan sonra Bakanlığımız bilgilendirilecek alınacak talimat uyarınca söz konusu eşyaların bankada kasa kiralanarak muhafaza edilerek gerek emanetteki gerekse bankadaki kasaların en az 2 kişi tarafından açılıp kapanmasına sağlayacak tedbirlerin alınması. 3- Suç eşyası ile ilgili isimlerin Cumhuriyet başsavcılığının sürekli gözetim ve denetimi altında emanet bürosuna yürütülmesi. 4- 28/1 Nolu Genelgemizde (Cumhuriyet savcılığı kalem hizmetleri ve mahkemeler ile icra ve iflas dairelerinin kasa ve para denetimi) de belirtildiği üzere iş bölümü gereği adli emanet işlemlerine bakan Cumhuriyet savcısının adli emanet dairesinin iş ve işlemlerinin 3 ayda ve her hâlükârda yılda bir kez denetlenmesi, şüphe duyması halinde ise derhal denetlenmesi. 5- Yapılan gözetim ve denetimlerde eksikliklerin tespiti ile bu eksikliklerin adli veya idari soruşturma gerektirmesi halinde ise ilgililer hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi. EMANETTEN 25 KİLO ALTIN ÇALINMIŞTI İstanbul’da Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu’nda görevli hizmetli memur Erdal Timurtaş’ın 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşü çaldıktan sonra eşi ve çocuklarıyla birlikte İngiltere’ye kaçtığı belirlendi. 150 milyon TL’lik vurgunun yankıları sürerken Konya Kulu Adliyesi’nde görevli zabıt kâtibi Ayşe Selvi’nin, farklı dönemlerde icra dosyalarından ve Hazine adına yatırılan emanet hesaplarından yaklaşık 6.5 milyon TL çektiği ortaya çıktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya: 'Avrupa'ya misillememiz gecikmeyecek!'
Dünya

Rusya: 'Avrupa'ya misillememiz gecikmeyecek!'

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği’nin Rusya Merkez Bankası’na ait varlıkları süresiz olarak dondurmasına karşılık olarak Moskova’nın..
BM karakoluna saldırı: Birçok asker öldü
Dünya

BM karakoluna saldırı: Birçok asker öldü

Sudan'ın Abyei bölgesinde Birleşmiş Milletler barış gücü kampı hedef alındı. Bangladeşli askerlerin bulunduğu üsse düzenlenen saldırıda 6 as..
Prof. Dr. Cevdet Erdöl, kimlere ne mesaj verdi? Hastanelerde neler oluyor? Birileri bir işler mi çeviriyor? Vatandaşın memnuniyetsizliği kime fatura ediliyor?
Gündem

Prof. Dr. Cevdet Erdöl, kimlere ne mesaj verdi? Hastanelerde neler oluyor? Birileri bir işler mi çeviriyor? Vatandaşın memnuniyetsizliği kime fatura ediliyor?

Prof. Dr. Cevdet Erdol Akşam gazetesine yazdığı “Bir Yıl, Bir İmza, Bir Keder” başlıklı yazısında hastanelerle ilgili önemli iddialar ortaya..
Neden kovulduğu ortaya çıktı! Ela Rümeysa Cebeci'den skandal uyuşturucu videosu!
Gündem

Neden kovulduğu ortaya çıktı! Ela Rümeysa Cebeci'den skandal uyuşturucu videosu!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, ünlü isimleri hedef alan geniş çaplı uyuşturucu operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. HaberT..
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklanmadan önce kime ‘kalemim kırıldı’ dedi?
Gündem

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklanmadan önce kime ‘kalemim kırıldı’ dedi?

Gazeteci Ahmet Şık “Mehmet Akif Ersoy olayının görünen ve görünmeyen yüzleri” başlıklı yazısında Mehmet Akif Ersoy'un o isme 'kalemim kırıld..
Sabancı’dan Market Bombası! CarrefourSA Parçalanıyor, A101 ve Anpagross Devrede
Gündem

Sabancı’dan Market Bombası! CarrefourSA Parçalanıyor, A101 ve Anpagross Devrede

Türkiye’nin en büyük holdinglerinden Sabancı Holding’le ilgili kulisleri hareketlendiren dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. İddialara gö..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23