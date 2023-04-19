Adada kadın cesedi bulundu

İhbarın ardından olay yerine deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler, kayalıkların suyla buluştuğu alanda 30'lu yaşlarda bir kadın cesedi tespit etti. Bota alınan ceset ilk olarak Sahil Güvenlik Komutanlığına, oradan da kimlik ve ölüm nedeni tespiti için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.