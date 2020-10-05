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Medya
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Acun'un rezalet dizisi 'Kırmızı Oda'ya tepki yağıyor! 'Derhal harekete geçilmeli'

2020-10-05 12:26:13
Acun'un rezalet dizisi 'Kırmızı Oda'ya tepki yağıyor! 'Derhal harekete geçilmeli'

Yurt dışından devşirdiği formatlarla kasasını doldurmaya çalışan Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de yayınlanmaya başlayan dizisi 'Kırmızı Oda'ya yönelik büyük eleştiriler durmaksızın gelmeye devam ediyor.

#1
Foto - Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun psikiyatri kliniğine gelen ve tedavi gören danışmanlarının gerçek hikayelerinin anlatıldığı diziye hasta doktor gizliliğinin ihlal edildiği gerekçesiyle çok fazla tepki geliyor.

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun psikiyatri kliniğine gelen ve tedavi gören danışmanlarının gerçek hikayelerinin anlatıldığı diziye hasta doktor gizliliğinin ihlal edildiği gerekçesiyle çok fazla tepki geliyor.

#2
Foto - Dizi her bölümü sonrası sosyal medyada binlerce eleştiri yorumu alıyor.

Dizi her bölümü sonrası sosyal medyada binlerce eleştiri yorumu alıyor.

#3
Foto - Ağır dram içeren dizide hasta olan insanların anlattıkları ve meslek sırrı olarak doktor tarafından kimseye anlatılmaması gereken gizli bilgiler, para kazanmak amacıyla 82 milyona sunuluyor.

Ağır dram içeren dizide hasta olan insanların anlattıkları ve meslek sırrı olarak doktor tarafından kimseye anlatılmaması gereken gizli bilgiler, para kazanmak amacıyla 82 milyona sunuluyor.

#4
Foto - Hastaların kendi hayatlarını televizyonda izlediğinde nasıl bir tramva yaşayacağını düşünmeden sadece para kazanmak amacıyla yayınlanan diziye sosyal medyadan ve çok sayıda psiyatristten tepki yağıyor.

Hastaların kendi hayatlarını televizyonda izlediğinde nasıl bir tramva yaşayacağını düşünmeden sadece para kazanmak amacıyla yayınlanan diziye sosyal medyadan ve çok sayıda psiyatristten tepki yağıyor.

#5
Foto - Bu mesleği icra eden doktorlar, bu dizide yaşanan olayların hem hastalar açısından hem de toplum açısından büyük tahribata yol açacağı yönünde görüş kılıyor.

Bu mesleği icra eden doktorlar, bu dizide yaşanan olayların hem hastalar açısından hem de toplum açısından büyük tahribata yol açacağı yönünde görüş kılıyor.

#6
Foto -

"Mesleki sırlar"ın ifşa edildiği diziye, meslek odalarının da soruşturma açması beklenirken, çok sayıda gazeteci de konuyu gündeme getirerek meslek odalarına 'Derhal harekete geçilmeli' çağrısında bulunuyor.

#7
Foto - Öte yandan dizinin kitaplarından uyarlandığı Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, bu yapılanların para için olduğunu ve bu yönde gelen tepkileri kendisi itiraf etmişti. Budayıcıoğlu “Bana bir gün, bir hanım şöyle yazdı. Bu, benim yediğim ilk büyük darbeydi! Dedi ki, “Siz, hasta bakarken para kazanıyorsunuz. Sonra o hastaların hikayelerini kitap yapıyorsunuz. Bir de oradan para kazanıyorsunuz. Şimdi de bir dizi yatınız, oradan kazanacaksınız! Bu nasıl bir haksızlık ya?” dediğini aktarmıştı.

Öte yandan dizinin kitaplarından uyarlandığı Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, bu yapılanların para için olduğunu ve bu yönde gelen tepkileri kendisi itiraf etmişti. Budayıcıoğlu “Bana bir gün, bir hanım şöyle yazdı. Bu, benim yediğim ilk büyük darbeydi! Dedi ki, “Siz, hasta bakarken para kazanıyorsunuz. Sonra o hastaların hikayelerini kitap yapıyorsunuz. Bir de oradan para kazanıyorsunuz. Şimdi de bir dizi yatınız, oradan kazanacaksınız! Bu nasıl bir haksızlık ya?” dediğini aktarmıştı.

#8
Foto - Son olarak Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli, geçtiğimiz günlerde diziyle ilgili görüşlerini sosyal medyadan açıklamış, dizye tepkisini dile getirmişti. Bir hastasının dizideki gibi görüşme talep ettiğini aktaran Verimli, “Ben panda mıyım önüme gelene sarılayım?

Son olarak Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli, geçtiğimiz günlerde diziyle ilgili görüşlerini sosyal medyadan açıklamış, dizye tepkisini dile getirmişti. Bir hastasının dizideki gibi görüşme talep ettiğini aktaran Verimli, “Ben panda mıyım önüme gelene sarılayım?" ifadelerini kullandı. Verimli açıklamasında "Yirmi yıllık asistanım geçenlerde ısrarla arayarak o dizideki gibi görüşme yaparsam randevu alacağını söyleyen birine; yok efendim, hocamızın odası turuncu. Siz burada hayal kırıklığı yaşarsınız, deyip randevu vermemiş... Kız haklı. Ben panda mıyım önüme gelene sarılayım?" yorumunda bulundu. Açıklamasına devam eden Verimli, şunları yazdı; "Hiçbir hasta bana ön koşul sunarak, özellikle de illa falanca kişi gibi görüşme yapılacak diyerek randevu alamaz ki vermemişiz. Doktorum ben, dümdüz Doktorum. Yumoş bir panda değilim.” Sosyal medyada Verimli’nin bu tepkisiyle dizinin kurgudan ibaret olduğunu ifşa ettiği yorumları yapıldı. - Arif geçtiğimiz günlerde diziyi yine eleştirmiş ve “Verimli dizi hakkında “‘Kırmızı Oda’ Psikiyatri pratiğinin farkındalığı için güzel proje, Binnur Kaya muhteşem oyuncu, Gülseren Budayıcıoğlu’nu pek severim ama hastam bir şey anlatırken şu mimikleri yaparsam o görüşme/muayene omnipotensini ve yararını yitirebilir” ifadelerini kullanmıştı.

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