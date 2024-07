Acun Ilıcalı'yı çıldırtacak gelişme! Fenerbahçe'den almadığı müjdeyi Hull City'den alacak...

Toplam teklif 41 milyon euro İngiliz medyasından The Athletic'in haberine göre; İngiltere Premier League'in yeni ekibi Ipswich Town, Greaves ve Philogene için Hull City'ye bonuslar hariç 41 milyon euroluk teklif yaptı. Greaves'in transferi an meselesi Stoper oyuncusu Jacob Greaves'in Ipswich'e transferini an meselesi olduğu aktarılırken, 23 yaşındaki İngiliz futbolcunun kısa süre içinde sağlık kontrolünden geçeceği öne sürüldü. Philogene için istekliler Philogene için ise görüşmelerin sürdüğü ve pazarlıkların devam ettiği öğrenildi. 22 yaşındaki futbolcuyla başka kulüplerinde ilgilendiği bilgisi paylaşılırken, Jaden Philogene için Ipswich Town'ın çok istekli olduğu iddia edildi. İki oyuncunun rakamları 22 yaşındaki Philogene, Hull'da 32 maça çıktı ve 12 gol, 6 asist yaptı. 23 yaşındaki Greaves ise 177 maçta 6 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.