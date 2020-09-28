2020-09-28 15:47:05 Acun Ilıcalı'ya tepki yağdı!
Yurt dışından devşirdiği formatlarla kasasını dolduran Acun Ilıcalı, özel jetini satıp 99.5 milyon TL'ye kendisine yeni bir uçak aldı.
Yurt dışından devşirdiği formatlarla kasasını dolduran Acun Ilıcalı, özel jetini satıp 99.5 milyon TL'ye kendisine yeni bir uçak aldı.
Acun'un yeni uçağını duyurması sonrası kendisine telif hakkını ödemediğini ancak uçağa 99,5 milyon TL para ödediğini söyleyen söz yazarı ve besteci Şehrazat küplere bindi.
Şehrazat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Acun Ilıcalı'ya ateş püskürdü.
Şehrazat dün yaptığı paylaşımda "Uçağını almadan bizim şu telifleri ödeseydi terbiyesiz. Haramı zıkkım olsun" dedi.
Bugün de Twitter hesabından paylaşımlar yapan Şehrazat, "Aldığın uçakta en azından benim hiç gözüm yok! İstersen 1000 tane uçak al ancak önce teliflerimizi öde. Hak yeme! Kursağına yapışır Acun Ilıcalı. Senin yaşın kadar benim kariyerim! Hiç utanma yok dimi. Sana kazandırdığımız para yedi ceddine yeter. Hakkımızı öde. Ayıptır, günahtır" ifadelerini kullandı.
Programcı Hakan Eren de Acun'a sert tepki gösterdi. Eren "Acun uçak almayı biliyor ama sanatçıların teliflerini ödemesini bilmiyor. Yıllardır süren mahkemeleri var ödenmeyen teliflerle ilgili. Uçağın bir teker parası oysa ödeyeceği telifler. Ne kadar acı ve üzücü bir durum" dedi.
Acun'un uçağa 99,5 milyon TL para ödemesi ve ardından gelen bu iddialar sosyal medyada da çok konuşuldu. Sosyal medya kullanıcıları Acun'a tepki gösterdi.
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