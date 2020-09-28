Acun Ilıcalı'ya tepki yağdı!

Bugün de Twitter hesabından paylaşımlar yapan Şehrazat, "Aldığın uçakta en azından benim hiç gözüm yok! İstersen 1000 tane uçak al ancak önce teliflerimizi öde. Hak yeme! Kursağına yapışır Acun Ilıcalı. Senin yaşın kadar benim kariyerim! Hiç utanma yok dimi. Sana kazandırdığımız para yedi ceddine yeter. Hakkımızı öde. Ayıptır, günahtır" ifadelerini kullandı.