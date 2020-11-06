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Medya
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Acun Ilıcalı'ya soğuk duş! Rezilliği cezasız kalmadı

2020-11-06 12:43:19
Acun Ilıcalı'ya soğuk duş! Rezilliği cezasız kalmadı

Acun'un kasasını doldurmak için yurt dışından devşirdiği programların yayınlandığı TV8'e MasterChef isimli programda yaşanan rezilliklerden dolayı ceza kesildi.

#1
Foto - RTÜK, Başkan Ebubekir Şahin başkanlığındaki haftalık olağan toplantısında İzleme ve Değerlendirme Dairesi uzmanlarınca hazırlanan raporları görüştü.

RTÜK, Başkan Ebubekir Şahin başkanlığındaki haftalık olağan toplantısında İzleme ve Değerlendirme Dairesi uzmanlarınca hazırlanan raporları görüştü.

#2
Foto - Edinilen bilgiye göre, Üst Kurul, evlilik dışı ilişkileri normal gibi gösteren, çocuk ve gençleri olumsuz yönde etkileyebilecek rol modeller oluşturan

Edinilen bilgiye göre, Üst Kurul, evlilik dışı ilişkileri normal gibi gösteren, çocuk ve gençleri olumsuz yönde etkileyebilecek rol modeller oluşturan "Sadakatsiz" dizisinin yayınlandığı Kanal D'ye para cezası kesti.

#3
Foto - RTÜK, Show TV'de ekranlara gelen

RTÜK, Show TV'de ekranlara gelen "Ramo" dizisine ise şiddet ve işkence görüntüleri içeren sahnelerinden dolayı ceza verdi.

#4
Foto - Ahlaksız dizilerin yuvalandığı FOX TV'ye

Ahlaksız dizilerin yuvalandığı FOX TV'ye "Öğretmen" dizisinin öğretmenlik mesleğinin itibarını zedelediği için idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

#5
Foto - TELE 1 ekranlarında izleyicileriyle buluşan

TELE 1 ekranlarında izleyicileriyle buluşan "Gün Başlıyor" programında sunucunun, yayında küfür içeren ve polis teşkilatını hiçbir kanıta, bilgi ve belgeye dayanmayacak şekilde zan altında bırakan sözlerini tespit etti. RTÜK, yayıncı kuruluş hakkında 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesi uyarınca "İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez." ilkesinin ihlali nedeniyle yayıncıya idari para cezası uygulanmasına hükmetti.

#6
Foto - Üst Kurul, Halk TV'de yayınlanan

Üst Kurul, Halk TV'de yayınlanan "Gündem Özel" programında konuklarının Türk ordusunu aşağılayan ifadelerini inceledi. Toplantıda, yayın konuğu Veysi Dündar'ın "devletin sac ayakları ile oynarsanız devlete zarar verirsiniz. Ordu, emniyet şu an nerdeyse tasfiye edilmiş durumda… Çok güçlü bir devletimiz yok. Halihazırda şu an bizde kara savaşında bulunabilecek ne ordu kaldı ne emniyet kaldı. SİHA ve İHA'ları çıkardığınız zaman devletin hani sahada reaksiyon verecek ordusu kalmadı. Orduyla oynarsanız olacağı bu, yargıyla oynarsanız olacağı bu." ifadeleri ile programın diğer konuğu Miyase İlknur'un Milli Savunma Üniversitesi hakkındaki sözleri değerlendirildi.Program konuklarının sözlerinin iç ve dış güvenliği sağlayan kurumların moral üstünlüğünü zafiyete uğratabilecek nitelikte olduğunu değerlendiren RTÜK, kanunda yer alan "Yayın hizmetleri, insan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez." ilkesinin ihlali nedeniyle Halk TV'ye idari para cezası uyguladı.

#7
Foto - RTÜK, TV 8'in

RTÜK, TV 8'in "MasterChef Türkiye" programını da masaya yatırdı. Programda bir yarışmacıyı ağlatarak, stüdyodan çıkmasına sebebiyet verebilecek derecede yüksek ses tonu ile sarf edilen ifadeler ve yarışmacıya bağırılmasının insan onurunu zedelediği hükmüyle yayıncı kuruluşa idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

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