Acun Ilıcalı'ya soğuk duş! Rezilliği cezasız kalmadı

Üst Kurul, Halk TV'de yayınlanan "Gündem Özel" programında konuklarının Türk ordusunu aşağılayan ifadelerini inceledi. Toplantıda, yayın konuğu Veysi Dündar'ın "devletin sac ayakları ile oynarsanız devlete zarar verirsiniz. Ordu, emniyet şu an nerdeyse tasfiye edilmiş durumda… Çok güçlü bir devletimiz yok. Halihazırda şu an bizde kara savaşında bulunabilecek ne ordu kaldı ne emniyet kaldı. SİHA ve İHA'ları çıkardığınız zaman devletin hani sahada reaksiyon verecek ordusu kalmadı. Orduyla oynarsanız olacağı bu, yargıyla oynarsanız olacağı bu." ifadeleri ile programın diğer konuğu Miyase İlknur'un Milli Savunma Üniversitesi hakkındaki sözleri değerlendirildi.Program konuklarının sözlerinin iç ve dış güvenliği sağlayan kurumların moral üstünlüğünü zafiyete uğratabilecek nitelikte olduğunu değerlendiren RTÜK, kanunda yer alan "Yayın hizmetleri, insan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez." ilkesinin ihlali nedeniyle Halk TV'ye idari para cezası uyguladı.