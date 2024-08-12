2024-08-12 10:09:06 Acil servisler; ishal, bulantı ve kusma vakalarıyla dolup taşıyor
Son 1 ayda; ishal, bulantı, kusma ve yüksek ateş nedeniyle acil servislere yapılan başvurular ciddi derecede artarken, Acil Servis Uzmanı Prof. Dr. Ersin Aksay, “Sadece bizim görev yaptığımız hastaneye günde 20-30 vaka geliyor. Son bir ay içerisinde bir artışla karşı karşıyayız. İshal süresinin uzadığı vakalar, ishalde kan varsa, ateşleri varsa bu hastanın mutlaka tetkik edilmesi lazım” dedi. Acil servisler bugünlerde; ishal, bulantı, kusma ve yüksek ateş nedeniyle yapılan başvurularla dolup taşıyor. Bu tür vakalarda ciddi manada artış yaşanırken, uzun süre hastalığı geçmeyen ve tedirgin olan vatandaşlar soluğu hastanelerde alıyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi Acil Servis Uzmanı Prof. Dr. Ersin Aksay, “Son bir aydır ishal vakalarında artış görüyoruz. Daha fazla hastanemize başvuru oluyor. Son bir ay içerisinde böyle bir artışla karşı karşıyayız” dedi.