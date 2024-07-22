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Spor
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Acil karar alındı: Yere göğe sığmıyordu ama.. Lugano maçı öncesi Ferdi'ye Mourinho şoku! Kimse beklemiyordu:

2024-07-22 13:55:19
Acil karar alındı: Yere göğe sığmıyordu ama.. Lugano maçı öncesi Ferdi'ye Mourinho şoku! Kimse beklemiyordu:

Jose Mourinho'lu Fenerbahçe ilk sınavına çıkıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda İsviçre’nin Lugano takımıyla yarın oynanacak karşılaşma öncesi gözler ünlü teknik adamın sahaya süreceği isimlere çevrildi. Mert Müldür, İsmail Yüksek ve Ferdi Kadıoğlu, milli takımdan geç döndükleri için Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho tarafından hiçbir hazırlık maçında kullanılamadı. Bu yüzden Portekizli teknik adamın Şampiyonlar Ligi II. ön eleme turu maçında Lugano karşısında bu oyuncuları oynatması beklenmiyor.

#1
Foto - Acil karar alındı: Yere göğe sığmıyordu ama.. Lugano maçı öncesi Ferdi'ye Mourinho şoku! Kimse beklemiyordu:

Jose Mourinho, Fenerbahçe kariyerinin ilk resmi sınavını yarın İsviçre'de Lugano karşısında verecek. Maç öncesinde Portekizli teknik adamın ilk 11'de hangi oyunculara yer vereceği büyük merak konusu. Özellikle milli takımdan geç dönen isimler için vereceği karar da merak ediliyor.

#2
Foto - Acil karar alındı: Yere göğe sığmıyordu ama.. Lugano maçı öncesi Ferdi'ye Mourinho şoku! Kimse beklemiyordu:

POTANSİYEL 11 ŞÖYLE OLUŞTU Portekizli teknik adam idmanlarda şu 11'i kullanıyor: Livakovic Samuel, Djiku, Çağlar, Oosterwolde Bartuğ, Fred, Szymanski Saint-Maximin, Dzeko, Oğuz MİLLİ TAKIMDAN DÖNENLERE FORMA YOK Mert Müldür, İsmail Yüksek ve Ferdi Kadıoğlu, milli takımdan geç döndükleri ve takıma yeni katıldıkları için Mourinho, İsviçre deplasmanında bu isimlerden yararlanmayacak gibi duruyor.

#3
Foto - Acil karar alındı: Yere göğe sığmıyordu ama.. Lugano maçı öncesi Ferdi'ye Mourinho şoku! Kimse beklemiyordu:

Ancak kampta takıma en son katılan isim olan Saint-Maximin ile Oğuz Aydın'dan vazgeçmeyecek gibi bir hava oluştu. Sezon öncesi kampın yıldızları Bartuğ ve Dzeko'nun ise 11'de olmasıyla ilgili bir beklenti de var.

#4
Foto - Acil karar alındı: Yere göğe sığmıyordu ama.. Lugano maçı öncesi Ferdi'ye Mourinho şoku! Kimse beklemiyordu:

İşin ilginci ise ilk 11'de formaları garanti gibi görünen Bartuğ ve Dzeko'nun yerine transfer beklentisi olması... En Nesyri geldiği anda Boşnak golcü ya kulübeye, ya Hajduk'a gidecek. İsmail form tuttuğunda Bartuğ'unu durumu ne olacak bilinmiyor. Ancak Mourinho o bölgeye takviye istiyor.

#5
Foto - Acil karar alındı: Yere göğe sığmıyordu ama.. Lugano maçı öncesi Ferdi'ye Mourinho şoku! Kimse beklemiyordu:

Lugano-Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçı yarın TSİ ile 21:30'da oynanacak. Mücadele D-Smart ve D-Smart GO'dan canlı olarak yayınlanacak. Rövanş karşılaşması ise 30 Temmuz Salı günü Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda saat 20.00’da başlayacak.

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