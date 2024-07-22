2024-07-22 13:55:19 Acil karar alındı: Yere göğe sığmıyordu ama.. Lugano maçı öncesi Ferdi'ye Mourinho şoku! Kimse beklemiyordu:
Jose Mourinho'lu Fenerbahçe ilk sınavına çıkıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda İsviçre’nin Lugano takımıyla yarın oynanacak karşılaşma öncesi gözler ünlü teknik adamın sahaya süreceği isimlere çevrildi. Mert Müldür, İsmail Yüksek ve Ferdi Kadıoğlu, milli takımdan geç döndükleri için Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho tarafından hiçbir hazırlık maçında kullanılamadı. Bu yüzden Portekizli teknik adamın Şampiyonlar Ligi II. ön eleme turu maçında Lugano karşısında bu oyuncuları oynatması beklenmiyor.