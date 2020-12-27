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Açıklandı: Bu illerin nüfusu azalıyor!

2020-12-27 11:49:16
Açıklandı: Bu illerin nüfusu azalıyor!

Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılı verilerini açıkladı. Bazı illerde nüfus azaldı.

#1
Foto - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre ülkemizin nüfusu 2020 yılında 1.151.115 kişi artarak 83 milyon 154 bin 997 olmuştur. Bir önceki yıla göre ülkemizin nüfusu %1,4 oranında artmıştır. Ülke nüfusumuzun artışında bazı illerin nüfus artış oranı, ülke nüfusu artış oranından daha fazla olmuştur. Bazı illerde de nüfus azalmış durumda... Ama öyle bir şehir var ki göç verme konusunda ilk sırada yer alıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre ülkemizin nüfusu 2020 yılında 1.151.115 kişi artarak 83 milyon 154 bin 997 olmuştur. Bir önceki yıla göre ülkemizin nüfusu %1,4 oranında artmıştır. Ülke nüfusumuzun artışında bazı illerin nüfus artış oranı, ülke nüfusu artış oranından daha fazla olmuştur. Bazı illerde de nüfus azalmış durumda... Ama öyle bir şehir var ki göç verme konusunda ilk sırada yer alıyor.

#2
Foto - Çankırı-2020: 195.789 2019: 216.362

Çankırı-2020: 195.789 2019: 216.362

#3
Foto - Ordu-2020: 754.198 2019: 771.932

Ordu-2020: 754.198 2019: 771.932

#4
Foto - Sivas- 2020: 638.956 2019: 646.608

Sivas- 2020: 638.956 2019: 646.608

#5
Foto - Erzurum- 2020: 762.062 2019: 767.848

Erzurum- 2020: 762.062 2019: 767.848

#6
Foto - Çorum- 2020: 530.864 2019: 536.483

Çorum- 2020: 530.864 2019: 536.483

#7
Foto - Giresun- 2020: 448.400 2019: 453.912

Giresun- 2020: 448.400 2019: 453.912

#8
Foto - Hakkari- 2020: 280.991 2019: 286.470

Hakkari- 2020: 280.991 2019: 286.470

#9
Foto - Rize- 2020: 343.212 2019: 348.608

Rize- 2020: 343.212 2019: 348.608

#10
Foto - Elazığ- 2020: 591.098 2019: 595.638

Elazığ- 2020: 591.098 2019: 595.638

#11
Foto - Bilecik- 2020: 219.427 2019: 223.448

Bilecik- 2020: 219.427 2019: 223.448

#12
Foto - Kastamonu- 2020: 379.405 2019: 383.373

Kastamonu- 2020: 379.405 2019: 383.373

#13
Foto - Yozgat- 2020: 421.200 2019: 424.981

Yozgat- 2020: 421.200 2019: 424.981

#14
Foto - Zonguldak- 2020: 596.053 2019: 599.698

Zonguldak- 2020: 596.053 2019: 599.698

#15
Foto - Kırıkkale-2020: 283.017 2019: 286.602

Kırıkkale-2020: 283.017 2019: 286.602

#16
Foto - Tunceli- 2020: 84.660 2019: 88.198

Tunceli- 2020: 84.660 2019: 88.198

#17
Foto - Kars- 2020: 285.410 2019: 288.878

Kars- 2020: 285.410 2019: 288.878

#18
Foto - Ağrı- 2020: 170.875 2019: 174.010

Ağrı- 2020: 170.875 2019: 174.010

#19
Foto - Niğde- 2020: 362.861 2019: 364.707

Niğde- 2020: 362.861 2019: 364.707

#20
Foto - Ardahan- 2020:97.316 2019: 98.907

Ardahan- 2020:97.316 2019: 98.907

#21
Foto - Siinop- 2020: 218.243 2019: 219.733

Siinop- 2020: 218.243 2019: 219.733

#22
Foto - Bingöl- 2020: 279.812 2019: 281.205

Bingöl- 2020: 279.812 2019: 281.205

#23
Foto - Siirt- 2020: 330.280 2019: 331.670

Siirt- 2020: 330.280 2019: 331.670

#24
Foto - Erzincan- 2020: 234.747 2019: 236.034

Erzincan- 2020: 234.747 2019: 236.034

#25
Foto - Kilis, Türkiye genelinde en az göç veren şehri konumunda. Bir yılda şehirden sadece 51 kişi göç etti. Kilis- 2020: 142.490 2019: 142.541

Kilis, Türkiye genelinde en az göç veren şehri konumunda. Bir yılda şehirden sadece 51 kişi göç etti. Kilis- 2020: 142.490 2019: 142.541

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