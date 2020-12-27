Açıklandı: Bu illerin nüfusu azalıyor!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre ülkemizin nüfusu 2020 yılında 1.151.115 kişi artarak 83 milyon 154 bin 997 olmuştur. Bir önceki yıla göre ülkemizin nüfusu %1,4 oranında artmıştır. Ülke nüfusumuzun artışında bazı illerin nüfus artış oranı, ülke nüfusu artış oranından daha fazla olmuştur. Bazı illerde de nüfus azalmış durumda... Ama öyle bir şehir var ki göç verme konusunda ilk sırada yer alıyor.