2020-12-27 11:49:16 Açıklandı: Bu illerin nüfusu azalıyor!
Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılı verilerini açıkladı. Bazı illerde nüfus azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılı verilerini açıkladı. Bazı illerde nüfus azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre ülkemizin nüfusu 2020 yılında 1.151.115 kişi artarak 83 milyon 154 bin 997 olmuştur. Bir önceki yıla göre ülkemizin nüfusu %1,4 oranında artmıştır. Ülke nüfusumuzun artışında bazı illerin nüfus artış oranı, ülke nüfusu artış oranından daha fazla olmuştur. Bazı illerde de nüfus azalmış durumda... Ama öyle bir şehir var ki göç verme konusunda ilk sırada yer alıyor.
Çankırı-2020: 195.789 2019: 216.362
Ordu-2020: 754.198 2019: 771.932
Sivas- 2020: 638.956 2019: 646.608
Erzurum- 2020: 762.062 2019: 767.848
Çorum- 2020: 530.864 2019: 536.483
Giresun- 2020: 448.400 2019: 453.912
Hakkari- 2020: 280.991 2019: 286.470
Rize- 2020: 343.212 2019: 348.608
Elazığ- 2020: 591.098 2019: 595.638
Bilecik- 2020: 219.427 2019: 223.448
Kastamonu- 2020: 379.405 2019: 383.373
Yozgat- 2020: 421.200 2019: 424.981
Zonguldak- 2020: 596.053 2019: 599.698
Kırıkkale-2020: 283.017 2019: 286.602
Tunceli- 2020: 84.660 2019: 88.198
Kars- 2020: 285.410 2019: 288.878
Ağrı- 2020: 170.875 2019: 174.010
Niğde- 2020: 362.861 2019: 364.707
Ardahan- 2020:97.316 2019: 98.907
Siinop- 2020: 218.243 2019: 219.733
Bingöl- 2020: 279.812 2019: 281.205
Siirt- 2020: 330.280 2019: 331.670
Erzincan- 2020: 234.747 2019: 236.034
Kilis, Türkiye genelinde en az göç veren şehri konumunda. Bir yılda şehirden sadece 51 kişi göç etti. Kilis- 2020: 142.490 2019: 142.541
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