  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık
18
Acı biber düzenli tüketildiğinde sağlığa önemli katkılar sağlıyor.

2021-12-27 02:37:50
Acı biber düzenli tüketildiğinde sağlığa önemli katkılar sağlıyor.

Acı biber düzenli tüketildiğinde sağlığa önemli katkılar sağlıyor.

#1
Foto - Acı, insanoğlunun besinleri arasında yüzyıllardır yer alan tatlardan biridir. Acı biber, turşular, baharatlar ve benzeri birçok şekilde sofralarımızda yer alır.

Acı, insanoğlunun besinleri arasında yüzyıllardır yer alan tatlardan biridir. Acı biber, turşular, baharatlar ve benzeri birçok şekilde sofralarımızda yer alır.

#2
Foto - Ancak sindirim sisteminde neden olduğu

Ancak sindirim sisteminde neden olduğu "yanma" hissi nedeniyle, acı yemek sanki zararlıymış gibi bir algı hakim olur.

#3
Foto - Acı biberin sanılanın aksine sağlık açısından birçok faydası vardır. Acı biberin içerdiği kapsaisin olarak adlandırılan madde, vücutta birçok alanda etkili olduğundan genel sağlığa faydalı bir madde olarak değerlendirilir.

Acı biberin sanılanın aksine sağlık açısından birçok faydası vardır. Acı biberin içerdiği kapsaisin olarak adlandırılan madde, vücutta birçok alanda etkili olduğundan genel sağlığa faydalı bir madde olarak değerlendirilir.

#4
Foto - Her gıdanın

Her gıdanın "aşırı" tüketilmesi belirli ölçüde sorunlara neden olabileceği gibi acı biber de düzenli ve ölçülü tüketilmesi dahilinde mide ve bağırsakların dostu olabilir.

#5
Foto - Tek bir kırmızı biber bütün gün ihtiyacınız olan betakarotenin tamamını ve C vitaminini içerir. Vücut direncini artırır, grip ve soğuk algınlığına karşı koruyucu etki gösterir.

Tek bir kırmızı biber bütün gün ihtiyacınız olan betakarotenin tamamını ve C vitaminini içerir. Vücut direncini artırır, grip ve soğuk algınlığına karşı koruyucu etki gösterir.

#6
Foto - Acı biber ısırıldığında ağzı yakan bir ısı hissedilir, ama bu acı -biraz garip gelse de- sinirleri yumuşatabilir. Yenildiğinde capsaicin beyinde endorfin salgılanmasını sağlar, endorfinin ise ağrı kesici bir etkisi vardır.

Acı biber ısırıldığında ağzı yakan bir ısı hissedilir, ama bu acı -biraz garip gelse de- sinirleri yumuşatabilir. Yenildiğinde capsaicin beyinde endorfin salgılanmasını sağlar, endorfinin ise ağrı kesici bir etkisi vardır.

#7
Foto - Bazı araştırmalar acı biberin trigliseritleri düşürmeye, kötü kolesterolü azaltmaya yardımcı olduğunu göstermiştir.

Bazı araştırmalar acı biberin trigliseritleri düşürmeye, kötü kolesterolü azaltmaya yardımcı olduğunu göstermiştir.

#8
Foto - Acı biber içerdiği C vitamini, betakaroten ve antioksidanlarla vücudun kansere ve kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır. Acı biber dolaşımı hızlandırır. Bu da kalp krizi ya da felce karşı koruma sağlar.

Acı biber içerdiği C vitamini, betakaroten ve antioksidanlarla vücudun kansere ve kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır. Acı biber dolaşımı hızlandırır. Bu da kalp krizi ya da felce karşı koruma sağlar.

#9
Foto - Kırmızı acı biberin midedeki mikropları özellikle helikobakter piloriyi öldürdüğü ve mide ülseri gelişimini engellediği belirlenmiştir.

Kırmızı acı biberin midedeki mikropları özellikle helikobakter piloriyi öldürdüğü ve mide ülseri gelişimini engellediği belirlenmiştir.

#10
Foto - Acı biber metabozlimayı hızlı çalıştırarak zayıflamaya yardımcı olabilir.

Acı biber metabozlimayı hızlı çalıştırarak zayıflamaya yardımcı olabilir.

#11
Foto - Balgam söktürücü özelliği vardır. Kronik bronşit ile anfizemi hafifletir; solunum zorluklarını gidermede yardımcı etki gösterir.

Balgam söktürücü özelliği vardır. Kronik bronşit ile anfizemi hafifletir; solunum zorluklarını gidermede yardımcı etki gösterir.

#12
Foto - Bütün biber çeşitlerinde mide asidini artırma ve sindirim salgılarını çoğaltma özelliği görülür. Bu yüzden iştah açılır ve sindirim kolaylaşır.

Bütün biber çeşitlerinde mide asidini artırma ve sindirim salgılarını çoğaltma özelliği görülür. Bu yüzden iştah açılır ve sindirim kolaylaşır.

#13
Foto - Bağırsakların çalışmasını sağlar, içerdiği lif oranıyla kabızlığa karşı etkilidir.

Bağırsakların çalışmasını sağlar, içerdiği lif oranıyla kabızlığa karşı etkilidir.

#14
Foto - Kan şekerini dengelemede ve şekerin düşürülmesinde yardımcıdır.

Kan şekerini dengelemede ve şekerin düşürülmesinde yardımcıdır.

#15
Foto - Eklem iltihabı ağrılarını azaltmada etkilidir.

Eklem iltihabı ağrılarını azaltmada etkilidir.

#16
Foto - Burkulma ve zedelenmelerde şişmeyi ve morarmayı engeller, iyileşmeyi hızlandırır.

Burkulma ve zedelenmelerde şişmeyi ve morarmayı engeller, iyileşmeyi hızlandırır.

#17
Foto - Sinüsleri dolu olanların solunum yollarının temizlenmesine yardım eder.

Sinüsleri dolu olanların solunum yollarının temizlenmesine yardım eder.

Başkan Erdoğan minik Asiye'nin babası ile konuştu
Gündem

Başkan Erdoğan minik Asiye'nin babası ile konuştu

Başkan Erdoğan, pitbull cinsi başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki minik Asiye Ateş'in babasıyla konuşarak sağlık durumu hakkı..
Eğer bu sözler doğruysa korkunç bir şey! ‘M. Kemal dininizi değiştirin derse…’
Tarih

Eğer bu sözler doğruysa korkunç bir şey! ‘M. Kemal dininizi değiştirin derse…’

Şapka dayatması nedeniyle Mustafa Kemal’i dönemin Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Börekçi’ye şikayet eden din adamlarına Börekçi’nin “Dininizi ..
Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu!
Spor

Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu!

Liverpool'da oynadığı futbolla dünyanın dikkatini çeken Müslüman Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ın noel pozu vermesi şaşkınlık oluşturdu. A..
İsmail Demir bombayı patlattı: Şanlı ordumuza hayırlı olsun
Teknoloji

İsmail Demir bombayı patlattı: Şanlı ordumuza hayırlı olsun

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, milli hava savunma sistemi "HİSAR O"nun son kabul atışında yüksek irtifadaki hedefini başarıyla imha e..
Veli Ağbaba da
Siyaset

Veli Ağbaba da "dolar dansözü" çıktı! CHP batan gemiye döndü

Doların yükseldiği süreci fırsata çeviren ve hükümeti hedef alıp Türk Lirası'na itibar suikasti yapan CHP'li Veli Ağbaba, dolar düşünce kıvı..
Dondurucu soğuğa böyle çözüm buldular! Kent merkezinde dikkat çeken görüntü
Yaşam

Dondurucu soğuğa böyle çözüm buldular! Kent merkezinde dikkat çeken görüntü

Sivas'ta yapılacak Kış Festivali kapsamında dondurucu soğuklar nedeniyle kent merkezinde variller içinde ateş yakıldı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay