2021-12-27 02:37:50 Acı biber düzenli tüketildiğinde sağlığa önemli katkılar sağlıyor.
Acı biber düzenli tüketildiğinde sağlığa önemli katkılar sağlıyor.
Acı biber düzenli tüketildiğinde sağlığa önemli katkılar sağlıyor.
Acı, insanoğlunun besinleri arasında yüzyıllardır yer alan tatlardan biridir. Acı biber, turşular, baharatlar ve benzeri birçok şekilde sofralarımızda yer alır.
Ancak sindirim sisteminde neden olduğu "yanma" hissi nedeniyle, acı yemek sanki zararlıymış gibi bir algı hakim olur.
Acı biberin sanılanın aksine sağlık açısından birçok faydası vardır. Acı biberin içerdiği kapsaisin olarak adlandırılan madde, vücutta birçok alanda etkili olduğundan genel sağlığa faydalı bir madde olarak değerlendirilir.
Her gıdanın "aşırı" tüketilmesi belirli ölçüde sorunlara neden olabileceği gibi acı biber de düzenli ve ölçülü tüketilmesi dahilinde mide ve bağırsakların dostu olabilir.
Tek bir kırmızı biber bütün gün ihtiyacınız olan betakarotenin tamamını ve C vitaminini içerir. Vücut direncini artırır, grip ve soğuk algınlığına karşı koruyucu etki gösterir.
Acı biber ısırıldığında ağzı yakan bir ısı hissedilir, ama bu acı -biraz garip gelse de- sinirleri yumuşatabilir. Yenildiğinde capsaicin beyinde endorfin salgılanmasını sağlar, endorfinin ise ağrı kesici bir etkisi vardır.
Bazı araştırmalar acı biberin trigliseritleri düşürmeye, kötü kolesterolü azaltmaya yardımcı olduğunu göstermiştir.
Acı biber içerdiği C vitamini, betakaroten ve antioksidanlarla vücudun kansere ve kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır. Acı biber dolaşımı hızlandırır. Bu da kalp krizi ya da felce karşı koruma sağlar.
Kırmızı acı biberin midedeki mikropları özellikle helikobakter piloriyi öldürdüğü ve mide ülseri gelişimini engellediği belirlenmiştir.
Acı biber metabozlimayı hızlı çalıştırarak zayıflamaya yardımcı olabilir.
Balgam söktürücü özelliği vardır. Kronik bronşit ile anfizemi hafifletir; solunum zorluklarını gidermede yardımcı etki gösterir.
Bütün biber çeşitlerinde mide asidini artırma ve sindirim salgılarını çoğaltma özelliği görülür. Bu yüzden iştah açılır ve sindirim kolaylaşır.
Bağırsakların çalışmasını sağlar, içerdiği lif oranıyla kabızlığa karşı etkilidir.
Kan şekerini dengelemede ve şekerin düşürülmesinde yardımcıdır.
Eklem iltihabı ağrılarını azaltmada etkilidir.
Burkulma ve zedelenmelerde şişmeyi ve morarmayı engeller, iyileşmeyi hızlandırır.
Sinüsleri dolu olanların solunum yollarının temizlenmesine yardım eder.
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