AB’ye Türkiye tepkisi! Bu sözler Yunanistan’a damga vurdu: Erdoğan olağanüstü bir iş yaptı!

"ERDOĞAN TÜRKİYE İÇİN OLAĞANÜSTÜ ŞEYLER YAPTI" Başkan Erdoğan'ın ülkesi için olağanüstü bir iş yaptığını vurgulayan Rama, şu değerlendirmelerde bulundu: "Seçimlerdeki sonuçlardan bağımsız ve bu tartışmaya hiç girmek istemiyorum ancak benim düşünceme göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkesi için olağanüstü bir iş yaptı, Türkiye'yi çok değiştirdi. Elbette ki tartışmalı bazı şeyler var, ancak tartışmadan önce şunu söylemeliyim ki özellikle AB'nin Türkiye'ye yönelik gösterdiği davranışı tartışmalıdır. Türkiye'ye '(AB'ye) Kabul edilmek için reform yapmalısınız' denildiği bir zamanda gerçekleşen şey bunun tam tersiydi; Türkiye acımasızca kapının ardında bırakıldı.