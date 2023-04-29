2023-04-29 11:57:00 AB’ye Türkiye tepkisi! Bu sözler Yunanistan’a damga vurdu: Erdoğan olağanüstü bir iş yaptı!
Türkiye 14 Mayıs seçimlerine geri sayarken tüm dünyanın gözü de o güne kilitlendi. Hem bölgesel hem de küresel ölçekte kritik sonuçlar doğuracak olan Türkiye seçimleri ile ilgili analizler peş peşe geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son 20 yılda Türkiye'yi tartışmasız bir küresel güç haline getirmesi sık sık analizlere konu olurken bu kez Yunanistan'da gerçekleşen ekonomi forumunda dikkat çeken ifadeler kullanıldı. Foruma katılan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, AB'ye Türkiye ile ilgili tepki gösterirken Başkan Erdoğan ile ilgili sözleri de ülke basınının gündemine oturdu.