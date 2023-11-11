El yapımı olduğu için çok zorluk çektiklerini belirten Özcan, "Eskiden Mardin'de bütün mutfak eşyaları bakırdan oluşurdu. Bakırda pişen yemekler daha bir lezzetli olurdu. İnsan sağlığına çok yararlıdır. İnsandaki demir eksikliğini dengeliyor. Son zamanlarda çıkan alüminyum, cam ve çelikten çok daha sağlıklı" dedi.