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Foto - Abi-kardeş baba mesleğini yaşatıyor

Mardin'de yaşayan Özcan kardeşler, küçük yaşlardan itibaren babalarından öğrendikleri bakırcılığı sürdürmeye çalışıyorlar.

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Foto - Abi-kardeş baba mesleğini yaşatıyor

Kardeşi ile omuz omuza veren Mehmet Özcan, baba mesleği bakırcılık yaptığını, yarım asra yakındır mesleği sürdürdüğünü söyledi.

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Foto - Abi-kardeş baba mesleğini yaşatıyor

El yapımı olduğu için çok zorluk çektiklerini belirten Özcan, "Eskiden Mardin'de bütün mutfak eşyaları bakırdan oluşurdu. Bakırda pişen yemekler daha bir lezzetli olurdu. İnsan sağlığına çok yararlıdır. İnsandaki demir eksikliğini dengeliyor. Son zamanlarda çıkan alüminyum, cam ve çelikten çok daha sağlıklı" dedi.

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Foto - Abi-kardeş baba mesleğini yaşatıyor

Fabrikasyon ürünler çıktığından beri el sanatları tükendiğini aktaran Özcan, "İnsanlar artık el sanatlarına yönelmiyor. Artık insanlar sadece hediyelik eşya alıyor, ya da bakır meraklıları gelip alır. Kardeşim ile birlikte baba mesleğini sürdürüyoruz. Çekiç ve tokmak sesi ile büyüdük" ifadelerinde bulundu.

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Foto - Abi-kardeş baba mesleğini yaşatıyor

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