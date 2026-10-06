ABD'ye yalvaracaklar: Türkiye'ye karşı bize füze verin
Türkiye'ye karşı çılgıınlar gibi silahlanan Avrupa ülkesi, ABD'den füze talep etmeye hazırlanıyor. ABD'den AIM-9X Block II ve AIM-120D AMRAAM havadan havaya füzeleri istenecek.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Türkiye'ye karşı çılgıınlar gibi silahlanan Avrupa ülkesi, ABD'den füze talep etmeye hazırlanıyor. ABD'den AIM-9X Block II ve AIM-120D AMRAAM havadan havaya füzeleri istenecek.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 6'ncı ABD-Yunanistan Stratejik Diyaloğu kapsamında Yunanistan'a gidecek. Diyalog kapsamında ele alınacak paketin merkezinde, 2029'dan itibaren teslim edilmesi beklenen 20 F-35 savaş uçağının mühimmat ve destek sistemleri bulunuyor.
Yunan basınına göre Atina, F-35'lerde kullanılmak üzere AIM-9X Block II ve AIM-120D AMRAAM havadan havaya füzeleri talep ediyor. Yunanistan'da ABD'nin bu mühimmatların satışına onay vereceği yönündebir beklenti hakim.
Paket kapsamında, ABD'nin yakın zamana kadar satışına izin vermediği AGM-158 JASSM-ER seyir füzesi ile Stryker tipi zırhlı araçların da satın alınması gündemde.
Görüşmelerde ayrıca F-35 filosunun uzun vadeli bakım, lojistik ve destek ihtiyaçlarına ilişkin anlaşmaların ele alınması bekleniyor. Yunanistan'ın silah ve ekipman paketi için ayırdığı bütçenin 1 milyar Euro'nun biraz altında olduğu belirtiliyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23