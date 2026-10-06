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ABD'ye yalvaracaklar: Türkiye'ye karşı bize füze verin

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ABD'ye yalvaracaklar: Türkiye'ye karşı bize füze verin

Türkiye'ye karşı çılgıınlar gibi silahlanan Avrupa ülkesi, ABD'den füze talep etmeye hazırlanıyor. ABD'den AIM-9X Block II ve AIM-120D AMRAAM havadan havaya füzeleri istenecek.

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Foto - ABD'ye yalvaracaklar: Türkiye'ye karşı bize füze verin

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 6'ncı ABD-Yunanistan Stratejik Diyaloğu kapsamında Yunanistan'a gidecek. Diyalog kapsamında ele alınacak paketin merkezinde, 2029'dan itibaren teslim edilmesi beklenen 20 F-35 savaş uçağının mühimmat ve destek sistemleri bulunuyor.

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Foto - ABD'ye yalvaracaklar: Türkiye'ye karşı bize füze verin

Yunan basınına göre Atina, F-35'lerde kullanılmak üzere AIM-9X Block II ve AIM-120D AMRAAM havadan havaya füzeleri talep ediyor. Yunanistan'da ABD'nin bu mühimmatların satışına onay vereceği yönündebir beklenti hakim.

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Foto - ABD'ye yalvaracaklar: Türkiye'ye karşı bize füze verin

Paket kapsamında, ABD'nin yakın zamana kadar satışına izin vermediği AGM-158 JASSM-ER seyir füzesi ile Stryker tipi zırhlı araçların da satın alınması gündemde.

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Foto - ABD'ye yalvaracaklar: Türkiye'ye karşı bize füze verin

Görüşmelerde ayrıca F-35 filosunun uzun vadeli bakım, lojistik ve destek ihtiyaçlarına ilişkin anlaşmaların ele alınması bekleniyor. Yunanistan'ın silah ve ekipman paketi için ayırdığı bütçenin 1 milyar Euro'nun biraz altında olduğu belirtiliyor.

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Yorumlar

Abdullah

Biz F16 veya F35 isteyince ikili anlaşma, onlar füze isteyince yalvarma mı oluyor?
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