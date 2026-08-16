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Teknoloji-Bilişim
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Yeniakit Publisher
Abdulsalem Saleh duyurdu: Ülkemiz, Türkiye'den 1,6 milyar dolarlık silah alacak

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Abdulsalem Saleh duyurdu: Ülkemiz, Türkiye'den 1,6 milyar dolarlık silah alacak

Türkiye'nin Pakistan ve Suudi Arabistan ile imzaladığı Mekke Savunma Anlaşması'nın ardından büyük bir işbirliği iddiası gündeme geldi.

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Foto - Abdulsalem Saleh duyurdu: Ülkemiz, Türkiye'den 1,6 milyar dolarlık silah alacak

Suudi gazeteci Abdulsalem Saleh, "Mekke Anlaşması'nın meyvelerinden biri" diyerek kritik gelişmeyi kamuoyu ile paylaştı.

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Foto - Abdulsalem Saleh duyurdu: Ülkemiz, Türkiye'den 1,6 milyar dolarlık silah alacak

Abdulsalam Saleh yaptığı açıklamada, "Türkiye, Suriye'ye 1.6 milyar dolar değerinde zırhlı araçlar sağlayacak.. Ve Suudi Arabistan Krallığı, ödemeyi üstlenecek. Bu sadece bir askeri anlaşma değil.

#3
Foto - Abdulsalem Saleh duyurdu: Ülkemiz, Türkiye'den 1,6 milyar dolarlık silah alacak

Bu, bölgede sessizce yazılan yeni bir sahne. Krallık, Suriye'nin ayağa kalkmasını sağlıyor ve ordusunu en modern araçlarla donatıyor. Ankara üretiyor ve ihraç ediyor. Şam toparlanıyor ve gücünü yeniden inşa ediyor.

#4
Foto - Abdulsalem Saleh duyurdu: Ülkemiz, Türkiye'den 1,6 milyar dolarlık silah alacak

İşte anlaşmalar böyle kâğıttan sahada gerçeğe dönüşüyor. Ve işte bölgesel güç denklemleri böyle yeniden yazılıyor. Krallığın büyüklüğü.. Türkiye için gurur.. Yeni Suriye için umut" ifadelerini kullandı.

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