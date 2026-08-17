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2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı! Orman yangını faciaya dönüştü

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2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı! Orman yangını faciaya dönüştü

Yunanistan’ın Salamina Adası’nda çıkan orman yangını yerleşim alanlarına sıçradı. Peristeria bölgesinde 2 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, yangında 9 kişi yaralandı.

#1
Foto - 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı! Orman yangını faciaya dönüştü

Yunanistan’ın Salamina Adası’nda ormanlık alanda başlayan yangın kısa sürede büyüyerek evlere ulaştı.

#2
Foto - 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı! Orman yangını faciaya dönüştü

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, bugün Salamina Adası'nda Peristeria bölgesindeki ormanlık alanda çıkan yangında 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

#3
Foto - 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı! Orman yangını faciaya dönüştü

Yangın bölgedeki evlere de sıçradı.

#4
Foto - 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı! Orman yangını faciaya dönüştü

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Vasilis Vathrakoyannis, yaptığı açıklamada, yangında şimdiye kadar 9 kişinin yaralandığını belirterek, yangın söndürme çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

#5
Foto - 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı! Orman yangını faciaya dönüştü

Bugün yerel saatle 15.00 sıralarında Peristeria ve Selinia bölgeleri olmak üzere Salamina Adası'ndaki iki farklı noktada orman yangını çıkmış, itfaiye ekipleri hem karadan hem de havadan müdahale başlatmıştı.

#6
Foto - 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı! Orman yangını faciaya dönüştü

Bölge sakinleri, yoğun dumanla karşı karşıya kalmış, Peristeria, Kolones, Dei Halioti ve Perani bölgeleri tahliye edilmişti.

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