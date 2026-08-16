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Savunma sanayi tesisi vuruldu: Her yerde patlamalar yaşanıyor

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Savunma sanayi tesisi vuruldu: Her yerde patlamalar yaşanıyor

ABD ile İran arasındaki savaş durulurken başka bir noktada yeniden şiddetlenen çatışmalarda savunma sanayi tesisleri peş peşe vuruldu.

#1
Foto - Savunma sanayi tesisi vuruldu: Her yerde patlamalar yaşanıyor

Rusya Savunma Bakanlığı, 16 Ağustos gecesi Ukrayna'nın askeri sanayi altyapısına yönelik kapsamlı bir saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırılar, Kiev'deki füze ve insansız hava aracı (İHA) üretim tesislerini, Kremençug'daki petrol rafinerisini, Krivoy Rog'daki metalurji kombinasını ve Odessa limanındaki askeri yük taşıyan bir gemiyi hedef aldı.

#2
Foto - Savunma sanayi tesisi vuruldu: Her yerde patlamalar yaşanıyor

Rus ordusunun Kiev'deki saldırıları, Ukrayna'nın savunma sanayiinin kritik iki tesisine odaklandı:

#3
Foto - Savunma sanayi tesisi vuruldu: Her yerde patlamalar yaşanıyor

Fire Point: Ukrayna yapımı "Flamingo" seyir füzeleri için parça, savaş başlığı ve katı yakıt itici sistemler üreten tesis. "Flamingo", 3.000 kilometre menzile ve yaklaşık 1.000-1.150 kilogram savaş başlığı ağırlığına sahip, saatte 950 kilometre hızla gidebilen bir füze. Maliyetinin 1 milyon avronun altında olduğu belirtiliyor.

#4
Foto - Savunma sanayi tesisi vuruldu: Her yerde patlamalar yaşanıyor

Kiev-111 (Ukrdefens Company'ye ait): Saldırı İHA'ları, "Hruşç" İHA avcıları ve "Harpia" hava savunma İHA'ları için bileşen üreten fabrika.

#5
Foto - Savunma sanayi tesisi vuruldu: Her yerde patlamalar yaşanıyor

Poltava bölgesinde, Ukrayna'nın en büyük petrol rafinerisi olan Kremençug Rafinerisi vuruldu. Rusya Savunma Bakanlığı'na göre, tesis Ukrayna ordusu için yakıt üretiyordu ve hala yurt dışından gelen yakıtların aktarımı için kullanılıyor. Krivoy Rog'daki metalurji kombinası da hedef alındı. Bakanlık, bu tesiste silah ve askeri teçhizat üretimi için çelik levhalar üretildiğini belirtti.

#6
Foto - Savunma sanayi tesisi vuruldu: Her yerde patlamalar yaşanıyor

Odessa limanında, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri (UAF) için askeri malzeme taşıyan bir kuru yük gemisi vuruldu. Bu saldırı, Ukrayna'nın deniz yoluyla askeri tedarik hatlarını hedef alan operasyonların bir devamı niteliğinde.

#7
Foto - Savunma sanayi tesisi vuruldu: Her yerde patlamalar yaşanıyor

Flamingo" füzeleri, Ukrayna'nın Rusya içlerine yönelik saldırılarında kullanılan uzun menzilli silahlar arasında yer alıyor. Rus hava savunma sistemleri, daha önce bu füzelerden bazılarını imha ettiğini duyurmuştu. 4 Temmuz'da Ukrayna'nın 10 adet "Flamingo" füzesiyle Rusya'ya yönelik kombine bir saldırı girişiminde bulunduğu, ancak tüm füzelerin düşürüldüğü bildirilmişti.

#8
Foto - Savunma sanayi tesisi vuruldu: Her yerde patlamalar yaşanıyor

Rusya Savunma Bakanlığı, saldırıların hassas güdümlü füzeler ve insansız hava araçları (İHA) kullanılarak gerçekleştirildiğini ve yalnızca askeri ile enerji hedeflerini ve ilgili altyapıyı hedef aldığını vurguladı.

#9
Foto - Savunma sanayi tesisi vuruldu: Her yerde patlamalar yaşanıyor

Moskova'nın saldırıları, Kiev, Poltava, Dnipro ve Krivoy Rog'da gece boyunca patlamalara neden oldu. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, başkentteki patlamaları doğruladı. Ukraynalı yetkililer, saldırıların ayrıntılarına ilişkin henüz kapsamlı bir açıklama yapmadı.

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