Savunma sanayi tesisi vuruldu: Her yerde patlamalar yaşanıyor

Poltava bölgesinde, Ukrayna'nın en büyük petrol rafinerisi olan Kremençug Rafinerisi vuruldu. Rusya Savunma Bakanlığı'na göre, tesis Ukrayna ordusu için yakıt üretiyordu ve hala yurt dışından gelen yakıtların aktarımı için kullanılıyor. Krivoy Rog'daki metalurji kombinası da hedef alındı. Bakanlık, bu tesiste silah ve askeri teçhizat üretimi için çelik levhalar üretildiğini belirtti.