Abdullah Gül’ün oğlunun yeni işi belli oldu: Fiyatları görenler şok geçirdi
Abdullah Gül'ün oğlunun yeni işi belli oldu: Fiyatları görenler şok geçirdi

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün oğlu Mehmet Emre Gül'ün yeni yatırımı ortaya çıktı. Gül'ün yeni işindeki fiyat politikası herkesi şaşırttı.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün oğlu Mehmet Emre Gül, iş dünyasındaki yeni hamlesiyle dikkat çekiti. Daha önce AVM’lerde “bardakta mısır” girişimiyle gündem olan Gül, şimdi de lüks çikolata sektörüne adım attı.

Gül, dünyanın en pahalı çikolata markaları arasında gösterilen İsviçre merkezli Läderach’ı Türkiye pazarına taşıdı. Markanın İstanbul’daki ilk mağazaları İstinyePark ve Akasya AVM’de açıldı.

Mehmet Emre Gül, bu yatırımı Aralık 2024’te kurduğu Felicitas Çikolata ve Gıda Sanayi A.Ş. üzerinden yürütüyor. Başlangıçta 250 bin TL sermayeyle kurulan şirket, kısa sürede büyüme kaydetti. 2025 yılı içinde yapılan iki ayrı sermaye artırımıyla şirketin değeri yaklaşık 490 milyon TL seviyesine ulaştı.

Sermaye artırımlarında Cayman Adaları merkezli Alsara Investment Group ile iş insanı Selçuk Efe şirkete ortak olurken, Gül’ün payı yüzde 80’e geriledi. Dikkat çeken nokta ise, ortakların şirkete yüksek emisyon primleriyle yatırım yapması oldu.

1962 yılında İsviçre’nin Glarus kentinde kurulan Läderach, bugün dünya genelinde 200’e yakın mağazaya sahip. Uzun yıllar sadece toptan üretim yapan marka, 2004’ten itibaren perakende satışa yöneldi. İstanbul’daki mağazalarda markanın “FrischSchoggi” adı verilen taze çikolataları öne çıkıyor. Ancak fiyatlar da en az marka kadar dikkat çekici.

İstinyePark’taki mağazada satılan 40 gramlık fındıklı bitter FrischSchoggi’nin fiyatı 320 TL. Bu da ürünün kilogram fiyatının yaklaşık 8 bin TL’ye ulaştğını gösteriyor.

Markanın kendi internet sitesinde ise kilogram fiyatları 60 euro ile 280 euro arasında değişiyor. Türkiye’deki satış fiyatlarının bu aralığın da üzerine çıktığı görülüyor. Lüks segmentte konumlanan marka, özellikle yüksek gelir grubuna hitap ederken, Türkiye pazarında nasıl bir karşılık bulacağı merak konusu.

Yorumlar

Hüseyin Abdullah Volga

2024 Aralık ayında, yani 2025'te 250binTL sermayeli şirket, 1,5 yılda 490 milyona, neredeyse 500 milyona ulaşmış!!! Vay be!!! Kedi'dir o kediiii...

Şevket

Çok severler yurtdışı işleri
Oğlu da babasının izinde! Provokatör Salih Gergerlioğlu hakkında gözaltı kararı
Gündem

Oğlu da babasının izinde! Provokatör Salih Gergerlioğlu hakkında gözaltı kararı

FETÖ'cü hainlerin avukatlığına soyunan Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun oğlu Salih Gergerlioğlu hakkında gözaltı kararı verildi.
Şara'dan İsrail'in uykusunu kaçıracak Türkiye açıklaması
Gündem

Şara'dan İsrail'in uykusunu kaçıracak Türkiye açıklaması

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın Türkiye ile ilgili ortaklık ifadeleri terör devleti İsrail'in uykularını kaçırdı.

ABD uçak gemisi alevlere teslim oldu! İki ayda ikinci vaka
Gündem

ABD uçak gemisi alevlere teslim oldu! İki ayda ikinci vaka

ABD Donanması’nın nükleer güçle çalışan uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69), Virginia’da yürütülen bakım çalışmaları sırasında ale..
'Altın adam' Türkiye'de yakalandı!
Dünya

'Altın adam' Türkiye'de yakalandı!

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Ingılab Babayev, İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı.
Bu kez Siverek! Okulda saldırı girişimi!
Gündem

Bu kez Siverek! Okulda saldırı girişimi!

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan Dumlupınar Ortaokulu’nda bir veli, öğretmene bıçakla saldırmaya çalıştı. Bıçaklı saldırgan polis eki..
CHP’li belediyeye operasyon! Belediye başkanı gözaltına alındı
Gündem

CHP’li belediyeye operasyon! Belediye başkanı gözaltına alındı

CHP’li Uşak Eşme Belediyesi'ne "irtikap" suçuna ilişkin soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda Belediye Başkanı Yılmaz Toza..
