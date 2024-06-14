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Siyaset
7
Abdullah Gül’den ters köşe! Erdoğan’ı arayıp tüm planını anlattı

2024-06-14 12:54:28
Abdullah Gül’den ters köşe! Erdoğan’ı arayıp tüm planını anlattı

Ankara kulisleri Abdullah Gül iddiasıyla hareketlendi.

#1
Foto - Abdullah Gül’den ters köşe! Erdoğan’ı arayıp tüm planını anlattı

DEVA, Saadet ve Gelecek partilerinin tek çatı altında birleşmesi konuşulurken yeni partinin liderliğini Abdullah Gül'ün üstleneceği konuşuluyor.

#2
Foto - Abdullah Gül’den ters köşe! Erdoğan’ı arayıp tüm planını anlattı

Dahası, Abdullah Gül'ün yeni parti hazırlığını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefonda söylediği iddia edildi.

#3
Foto - Abdullah Gül’den ters köşe! Erdoğan’ı arayıp tüm planını anlattı

Ekonomim'de yer verilen iddialara göre; Gül ve yakın çevresinin, Erdoğan sonrası döneme yönelik pozisyon aldığı, Gül’ün yeni parti ve siyasete olumlu baktığı hatta seçimde cumhurbaşkanı adayı olmak istediği ve bu düşüncesini de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile paylaştığı öne sürüldü.

#4
Foto - Abdullah Gül’den ters köşe! Erdoğan’ı arayıp tüm planını anlattı

Meclis erken seçim kararı almazsa Anayasa gereği Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden aday olamayacağı için Gül’ün AK parti oylarına da talip olacak şekilde aday olmak istediği belirtiliyor.

#5
Foto - Abdullah Gül’den ters köşe! Erdoğan’ı arayıp tüm planını anlattı

Hatta Gül’ün, AK Parti’nin de adayı olmak istediği, bunu da yakın çevresine söylediği öne sürülüyor.

#6
Foto - Abdullah Gül’den ters köşe! Erdoğan’ı arayıp tüm planını anlattı

AK Parti kaynakları ise söz konusu iddiaları ciddiye almadıklarını dile getirdiler. Kaynaklar, “Parti kurabilir ama AK Parti’nin adayı olamaz” yorumunda bulundular.

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