Abdullah Gül’den ters köşe! Erdoğan’ı arayıp tüm planını anlattı

Ekonomim'de yer verilen iddialara göre; Gül ve yakın çevresinin, Erdoğan sonrası döneme yönelik pozisyon aldığı, Gül’ün yeni parti ve siyasete olumlu baktığı hatta seçimde cumhurbaşkanı adayı olmak istediği ve bu düşüncesini de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile paylaştığı öne sürüldü.