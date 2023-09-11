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Spor
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Abdulla Sönmez duyurdu: Teklif gelirse... Türkiye Yüzyılı Süpertürkler: Yerli ve Milli Asi Sistemi

2023-09-11 15:40:09
Abdulla Sönmez duyurdu: Teklif gelirse... Türkiye Yüzyılı Süpertürkler: Yerli ve Milli Asi Sistemi

TÜRKİYE HARCI ASİLTÜRK Yüz ASİLTÜRK; Yurdumuzun her köşesinde eserlerde harcı olacak. Yüksek ihtidam sağlayacak. Vergi, bağış ve yardımlar ile ekonomimize büyük katkı verecek. Ülkemizi dünyanın her yerinde başarı ile temsil edecek. Cumhurbaşkanımızın bir dediğini iki etmeyecek. Davetine icabet edecek...

#1
Foto - Abdulla Sönmez duyurdu: Teklif gelirse... Türkiye Yüzyılı Süpertürkler: Yerli ve Milli Asi Sistemi

FİLİM İCABI UÇANTÜRK Tamer KARADAĞLI; ‘Dünyayı kötülerden korurken onu düşmanlardan yakasına taktığı nazar boncuğu koruyacak’

#2
Foto - Abdulla Sönmez duyurdu: Teklif gelirse... Türkiye Yüzyılı Süpertürkler: Yerli ve Milli Asi Sistemi

GÖKLERİN TACI TEKNOTÜRK Selçuk BAYRAKTAR; KIZILELMA 2024 seri üretimde olacak.TB3yakında havalanacak katlanır kanatlı ilk SİHA olacak

#3
Foto - Abdulla Sönmez duyurdu: Teklif gelirse... Türkiye Yüzyılı Süpertürkler: Yerli ve Milli Asi Sistemi

FUTBOLUN İLACI ASİTÜRK Abdulla SÖNMEZ; YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ; YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ; ‘Yerli ve Milli ASİ Sistemi’ Futbol oyun alanında bulunan iki yarı alanın birinin kırmızı yarı alan işaretlenmesi diğerinin, beyaz yarı alan bırakılması ile iki bağımsız yarı alan oluşturulacak. Her yarı alan ayrı bir orta hakem tarafından yönetilecek.

#4
Foto - Abdulla Sönmez duyurdu: Teklif gelirse... Türkiye Yüzyılı Süpertürkler: Yerli ve Milli Asi Sistemi

Kırmızı yarı saha orta hakemi kendi bölgesinde hakemliğini yapacak, beyaz yarı saha orta hakemi kendi bölgesinde hakemliğini yapacak. Top, kırmızıyla işaretlediğimiz yarı alana geldiğinde kırmızı saha orta hakemi maçı yönetecek. Pozisyonları değerlendirecek.

#5
Foto - Abdulla Sönmez duyurdu: Teklif gelirse... Türkiye Yüzyılı Süpertürkler: Yerli ve Milli Asi Sistemi

Beyaz yarı alan orta hakemi topun kendi bölgesine gelmesini bekleyecek. Top beyaz yarı alana geldiğinde beyaz saha orta hakemi maçı yönetecek. Pozisyonları değerlendirecek. Bu defa kırmızı saha orta hakemi kendi yarı alanında topun gelmesini bekleyecek. Hakemler pozisyonlarla ilgili birbirine fikir beyan edecek.

#6
Foto - Abdulla Sönmez duyurdu: Teklif gelirse... Türkiye Yüzyılı Süpertürkler: Yerli ve Milli Asi Sistemi

Orta hakemlerin saha içerisinde yaptığı uyarılar ve çıkan kartlar hangi oyun alanında verilirse verilsin ortak sayılacak. Kırmızı saha orta hakeminin bir oyuncuya sarı kart gösterdiğini varsayalım. Beyaz saha hakemi aynı oyuncuyu ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atacaktır.

#7
Foto - Abdulla Sönmez duyurdu: Teklif gelirse... Türkiye Yüzyılı Süpertürkler: Yerli ve Milli Asi Sistemi

TÜRKİYE HARCI ASİLTÜRK Yüz ASİLTÜRK; Türkiye’nin en zengin 100 iş insanlarısınız. Ülkemize sizin zenginliğinizden daha fazla zenginlik getirecek. Depremzede kardeşlerimizin konut ihtiyacı için gerekli olan 104 milyar doları kazandıracak. YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ sizler tarafından dünya ülkelerine takdim edilme vakti gelmiştir. Türkiye'nin en zengin insanlarısınız Geleceğe yatırım yapmayı en iyi sizler bilirsiniz YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ emsalsiz, eşsiz, benzersiz, taklit edilemez, muadili yapılamaz, iyisi, daha iyisi bulunamaz, futbola çağ atlatan Türkiye'yi rakipsiz bırakan en ileri bir sistemdir. YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ ile tanıştığınız anda. Yüksek tecrübelerinizden hemen anlayacaksınız. İşte bu diyeceksiniz. Sizler iş dünyasının tepesindesiniz ekonomi alanında en yüksektesiniz. Doğru ve zamanında yatırımlarla bugünkü durumdasınız. Ülkemiz sizlerin sayesinde dünyada söz sahibidir. YERLİ MİLLİ ASİ SİSTEMİ Türkiye'mizin maddi ve manevi teminatıdır. Dünya futboluna Türkiye'nin adını altın harflerle yazdırma zamanıdır Dünyanın her ülkesinde çeşitli nedenlerle bulunmaktasınız. Her ülkede iş ilişkileri münasebeti ile ortaklarınız, arkadaşlıklarınız dostluklarınız var, Şimdi tam zamanı YERLİ MİLLİ ASİ SİSTEMİ piyasaya sürülmeye hazır sizleri bekliyor. Yüz ASİLTÜRK üstün gayretiniz, başarınız takdire şayan çalışmalarınız ile YERLİ MİLLİ ASİ SİSTEMİ dünyaya tanıtalım. Ülkemizdeki holdinglerinize bağlı firmalarınızın reklamı için ödeme yapıyorsunuz. Sponsor oluyorsunuz. YERLİ MİLLİ ASİ SİSTEMİ reklam için ödeme yapmanızı veya sponsor olmanızı istemiyor. YERLİ MİLLİ ASİ SİSTEMİ ile reklamınız sadece ülkemizde değil dünyanın her ülkesinde yapılacaktır. Yüz ASİLTÜRK adı sponsor yazılacaktır. Hiçbir ödeme yapılmayacaktır. Cumhurbaşkanımızın takdir ettiği depremin yol açtığı yıkımın104 milyar dolar maliyetin YERLİ MİLLİ ASİ SİSTEMİ sayesinde 208 ülke tarafından ödemesini sağlayalım ERDOĞAN; ‘Yıkık. Acil yıkılacak ve ağır hasarlı bina sayısı 298 bine varıyor. Depremin yol açtığı yıkımın maliyetinin yaklaşık 104 milyar doları bulacağı anlaşılıyor. Bu çapta afetle hiçbir ülkenin tek başına mücadele etmesi MÜMKÜN DEĞİLDİR’ SÖNMEZ; ‘YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ ile depremin yol açtığı yıkımın 104 milyar dolar maliyetinin karşılanması MÜMKÜNDÜR’. ŞÖYLE Kİ; 208 ülke YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ almak için afetle bizimle birlikte mücadele edecekler. 104 milyar doları verecekler ERDOĞAN; ‘Hiç kimsenin hayallerinizi çalmasına. Cesaretinizi hırpalamasına sakın müsaade etmeyin’. Sözleri üzerinle hareket ederler ERDOĞAN; ‘Dünya beşten büyüktür’ sözünü yerine getirirler. SÜPERTÜRKLER; Ülkemiz adına düşünürler. Hayal edilemezi gerçekleştirirler Dünya devletleri düşünene dereyi geçerler. İyisini, daha iyisini, en iyisini yaparlar. Ülkemizi taklit eden değil taklit edilen yaparlar Abdulla SÖNMEZ Feridun Tınaztepe İlkokulu

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