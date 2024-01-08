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Dünya
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ABD'nin Suriye'deki üsleri hedefte

2024-01-08 20:51:53
ABD'nin Suriye'deki üsleri hedefte

Suriye'nin Haseke ve Deyrizor ilindeki ABD ordusunun konuşlandığı üslere, İHA ve roketlerle saldırıldı.

#1
Foto - ABD'nin Suriye'deki üsleri hedefte

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Haseke ilinde, ABD güçlerinin konuşlandığı Harab Cir üssüne aidiyeti bilinmeyen kamikaze İHA ile Deyrizor'daki Koniko gaz sahasındaki üsse roketle saldırı girişimi yapıldı.

#2
Foto - ABD'nin Suriye'deki üsleri hedefte

ABD güçlerinin üslerindeki hava savunma sistemleri, İHA ile roketleri hedeflerine ulaşmadan havada imha etti.

#3
Foto - ABD'nin Suriye'deki üsleri hedefte

ABD tarafından henüz saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

#4
Foto - ABD'nin Suriye'deki üsleri hedefte

Sabah saatlerinde, Fırat Nehri'nin batı yakasındaki İran destekli terörist gruplar, Deyrizor ilinde ABD askerlerinin konuşlandığı Ömer Petrol Sahası Üssü'ne roket saldırısı düzenlemişti.

#5
Foto - ABD'nin Suriye'deki üsleri hedefte

Aidiyeti bilinmeyen hava araçları, dün, Deyrizor ilinin Irak sınırındaki Elbukemal ilçesinde İran destekli terörist gruplara ait askeri konvoyu hedef almıştı.

#6
Foto - ABD'nin Suriye'deki üsleri hedefte

Suriye'de ABD güçlerinin konuşlandığı üslere yılbaşından bu yana roket ve aidiyeti bilinmeyen kamikaze insansız hava araçları ile en az 5 kez saldırı gerçekleştirilmişti.

#7
Foto - ABD'nin Suriye'deki üsleri hedefte

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor

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