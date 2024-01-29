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Dünya
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ABD'nin Orta Doğu'daki kalesi Kule 22

2024-01-29 01:59:24
ABD'nin Orta Doğu'daki kalesi Kule 22

İran destekli güçlerin saldırısına uğrayan Ürdün'ün en kuzeydoğu ucunda, Suriye ile Irak sınırında bulunan Kule 22 ABD için büyük önem taşıyor.

#1
Foto - ABD'nin Orta Doğu'daki kalesi Kule 22

ABD güçlerine insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlenen, Ürdün sınırları içindeki stratejik ABD üssü Kule 22, Suriye sınırındaki Tenef Üssü'ne çok yakın konumunda bulunuyor.

#2
Foto - ABD'nin Orta Doğu'daki kalesi Kule 22

ABD güçlerine yönelik İHA saldırısının düzenlendiği Kule 22 lojistik destek sağlıyor.

#3
Foto - ABD'nin Orta Doğu'daki kalesi Kule 22

Ürdün'ün en kuzeydoğu ucunda, Suriye ile Irak sınırında bulunan Kule 22, stratejik olarak önemli bir mevkide yer alıyor.

#4
Foto - ABD'nin Orta Doğu'daki kalesi Kule 22

Ürdün'deki ABD üssü, Suriye içindeki Tenef'te bazı muhaliflere ve kuzeyde ABD'nin diğer üslerine lojistik destek olmak, İran'ın bölgedeki faaliyetlerine karşı koymak için kullanılıyor. Üste yüzlerce ABD askerinin yanı sıra saldırı, nakliye ve eğitim helikopterleri ile zırhlı askeri araçlar yer alıyor.

#5
Foto - ABD'nin Orta Doğu'daki kalesi Kule 22

Hakkında çok az şey bilinen üs, 2016'da ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerince "DEAŞ'la mücadele" adı altında kurulan Tenef Üssü'ne yakınlığıyla dikkati çekiyor. ABD, Tenef Üssü'nde Suriye rejimine destek veren İran'ın bölgedeki askeri faaliyetlerini sınırlamak amacıyla istihbarat faaliyetlerinde bulunuyor. Kule 22, karşısındaki Tenef üssünü Ürdün sınırları içinden korumayı amaçlıyor. Ürdün sınırları içindeki Kule 22 ile Suriye'deki Tenef Üssü arasında 22 kilometrelik mesafe bulunuyor.

#6
Foto - ABD'nin Orta Doğu'daki kalesi Kule 22

Tenef'te 200 civarında ABD askerinin bulunduğu bilinirken, Kule 22'de konuşlu ABD askeri sayısına ilişkin ise kesin veri bulunmuyor. ABD, 2017 ve 2018'de genişlettiği Tenef Üssü'nden kaldırılan gözetleme balonlarıyla Ürdün sınırı ile Fırat Nehri arasındaki yüzlerce kilometrelik alanda İran destekli grupların askeri faaliyetlerini gözetliyor. Tenef Üssü'nden, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG işgalindeki alanlarda bulunan diğer ABD üslerine Ürdün üzerinden hava yoluyla lojistik destek malzemeleri ulaştırılıyor.

#7
Foto - ABD'nin Orta Doğu'daki kalesi Kule 22

Zaman zaman İran destekli grupların saldırılarına maruz kalan Tenef'te, ağır silahların yanı sıra helikopter pistleri de yer alıyor. ABD destekli Suriyeli muhalif gruplardan Özgür Suriye'nin Ordusu'na, eğit-donat programı kapsamında Tenef üssünde sık sık askeri eğitim veriliyor. Üste ABD askerlerine ait 7 bina, gözetleme balonlarının kamufle edilip korunması amacıyla 3 hangar yer alıyor. Ayrıca üste ABD askerlerinin yanı sıra İngiltere, Fransa ve Hollanda askerleri de bulunuyor. ABD güçlerine yönelik İHA ile düzenlenen saldırı Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Joe Biden, "Dün gece, Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırı yakınında konuşlanmış güçlerimize düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 3 ABD askeri öldürüldü, çok sayıda da yaralı var." ifadesini kullanmıştı. Biden, saldırıyla ilgili bilgileri hala toplamaya devam ettiklerini belirterek, "Bunun Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli radikal militan gruplarca gerçekleştirildiğini biliyoruz." açıklamasında bulunmuştu. Saldırının sorumlularından, ABD'nin seçeceği zaman ve şekilde hesap sorulacağını kaydeden Biden, bu savaşta mücadeleye devam edeceklerini vurgulamıştı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığınca (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada da Ürdün'ün kuzeydoğusunda tek yönlü yapılan insansız hava aracı saldırısı sonucu 3 ABD askerinin öldüğü, 25 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

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