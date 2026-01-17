ABD’nin kapılarını tamamen kapattığı 75 ülke açıklandı! Peki listede Türkiye var mı?
Donald Trump'ın vizelerini iptal ettiği 75 ülke belli oldu. Peki listede Türkiye var mı? İşte ABD'nin vize işlemlerini durdurduğu 75 ülke..
Donald Trump'ın vizelerini iptal ettiği 75 ülke belli oldu. Peki listede Türkiye var mı? İşte ABD'nin vize işlemlerini durdurduğu 75 ülke..
Donald Trump’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı sert açıklama, küresel ölçekte yankı uyandırdı. Trump, ABD yönetiminin 75 ülkeye yönelik göçmenlik vizelerini iptal ettiğini duyururken, bu kararın arkasında “ulusal güvenlik” ve “sistem üzerindeki baskı” gibi gerekçelerin bulunduğunu öne sürdü. Açıklama, özellikle göç politikaları üzerinden süren tartışmaları yeniden alevlendirdi.
Gelişme, uluslararası kamuoyunda “toplu yaptırım” benzeri bir uygulama olarak görülürken, insan hakları ve serbest dolaşım ilkeleri açısından da yoğun eleştirilere yol açtı. Peki listede Türkiye var mı? Listede yer alan ülkeler bu şekilde... İşte ABD'nin kapılarını kapattığı ülkeler:
1) AFGANİSTAN 2) ARNAVUTLUK 3) CEZAYİR 4) ANTİGUA VE BARBUDA 5 ERMENİSTAN 6) AZERBAYCAN 7) BAHAMALAR 8) BANGLADEŞ 9) BARBADOS 10) BELARUS
11) BELİZE 12) BUTAN 13) BOSNA-HERSEK 14) BREZİLYA 15) MYNMAR 16) KAMBOÇYA 17) KAMERUN 18) YEŞİL BURUN ADALARI 19) KOLOMBİYA 20) FİLDİŞİ SAHİLİ
21) KÜBA 22) DEMOKRATİK KONGO 23) DOMİNİKA 24) MISIR 25) ERİTRE 26) ETİYOPYA 27) FİJİ 28) GAMBİYA 29) GÜRCİSTAN 30) GANA
31) GRENADA 32) GUETEMALA 33) GİNE 34) HAİTİ 35) İRAN 36) IRAK 37) JAMAİKA 38) ÜRDÜN 39) KAZAKİSTAN 40) KOSOVA
41) KUVEYT 42) KIRGIZİSTAN 43) LAOS 44) LÜBNAN 45) LİBERYA 46) LİBYA 47) KUZEY MAKEDONYA 48) MOLDOVA 49) MOĞOLİSTAN 50) KARADAĞ
51) FAS 52) NEPAL 53) NİKARAGUA 54) NİJERYA 55) PAKİSTAN 56) KONGO CUMHURİYETİ 57) RUSYA 58) RUANDA 59) SAİN KİTTS VE NEVİS 60) SAİNT LUCİA
61) SAİNT VİNCENT VE GRENADİNLER 62) SENEGAL 63) SİERRA LEONE 64) SOMALİ 65) GÜNEY SUDAN 66) SUDAN 67) SURİYE 68) TANZANYA 70) TOGO
71) TUNUS
72) UGANDA
73) URUGUAY
74) ÖZBEKİSTAN
75) YEMEN
