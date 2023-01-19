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Ekonomi
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ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh: Kocaeli'ye milyarlarca dolar yatırım yapıyoruz

2023-01-19 19:49:33
ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh: Kocaeli'ye milyarlarca dolar yatırım yapıyoruz

4 Kasım itibarıyla ABD İstanbul Başkonsolosu görevine gelen Julie Eadeh, Kocaeli’de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

#1
Foto - ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh: Kocaeli'ye milyarlarca dolar yatırım yapıyoruz

Julie Eadeh; Kocaeli’de birçok ABD şirketinin faaliyet gösterdiğini ve milyarlarca dolarlık yatırımlar yaptığını söyledi.

#2
Foto - ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh: Kocaeli'ye milyarlarca dolar yatırım yapıyoruz

“KOCAELİ'YE MİLYARLARCA DOLAR YATIRIM YAPIYORUZ” - Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti’nde İstanbul Başkonsolosu olduğundan beri Kocaeli’ye ilk ziyaretini gerçekleştirdiğini belirten Julie Eadeh, “Kocaeli’de olduğum için çok mutluyum. Bu benim İstanbul Başkonsolosu olduktan sonraki ilk Kocaeli ziyaretim. Kocaeli’nin Marmara Bölgesi ve Türkiye için ne kadar önemli bir şehir olduğunu öğrenmekten dolayı mutluyum. Özellikle ekonomik anlamda, Amerikan şirketleri adına mutluyuz ve burada genel merkezlerimiz var. Kocaeli'ye milyarlarca dolar yatırım yapıyoruz ve binlerce iş kolu oluşmasına katkıda bulunuyoruz. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum, daha büyük işbirliklerini dört gözle bekliyorum” diye konuştu.

#3
Foto - ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh: Kocaeli'ye milyarlarca dolar yatırım yapıyoruz

“KOCAELİ'DE BU DURUMDAN GURUR DUYUYORUZ” - Eadeh, “Kocaeli’de milyarlarca dolarlık yatırım ve binlerce kişiye istihdam sağlayarak yatırımda bulunan birçok ABD şirketi faaliyet gösteriyor. Bu durumdan son derece gurur duymaktayız. Bu iş imkanlarının yanı sıra her yıl gerçekleştirilen bir fuar var. Bu fuar çerçevesinde şirketler ABD’ye giderek Amerikan şirketleriyle bağlantı kurma ve ABD’de iş kurma imkanları hakkında bilgi sahibi olma fırsatını yakalıyor” dedi.

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