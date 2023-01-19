ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh: Kocaeli'ye milyarlarca dolar yatırım yapıyoruz

“KOCAELİ'YE MİLYARLARCA DOLAR YATIRIM YAPIYORUZ” - Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti’nde İstanbul Başkonsolosu olduğundan beri Kocaeli’ye ilk ziyaretini gerçekleştirdiğini belirten Julie Eadeh, “Kocaeli’de olduğum için çok mutluyum. Bu benim İstanbul Başkonsolosu olduktan sonraki ilk Kocaeli ziyaretim. Kocaeli’nin Marmara Bölgesi ve Türkiye için ne kadar önemli bir şehir olduğunu öğrenmekten dolayı mutluyum. Özellikle ekonomik anlamda, Amerikan şirketleri adına mutluyuz ve burada genel merkezlerimiz var. Kocaeli'ye milyarlarca dolar yatırım yapıyoruz ve binlerce iş kolu oluşmasına katkıda bulunuyoruz. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum, daha büyük işbirliklerini dört gözle bekliyorum” diye konuştu.