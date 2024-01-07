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Dünya
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ABD'nin İsrail aşkı! Çocukları öldüren top mermilerini imzaladı

2024-01-07 02:31:48
ABD'nin İsrail aşkı! Çocukları öldüren top mermilerini imzaladı

Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, İsrail askerlerine yaptığı ziyaretti top mermilerine imza attı.

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Foto - ABD'nin İsrail aşkı! Çocukları öldüren top mermilerini imzaladı

Öyle ki 22 binden fazla masum hayatını kaybederken yaralananların sayısı ise 58 bini geçti.

#2
Foto - ABD'nin İsrail aşkı! Çocukları öldüren top mermilerini imzaladı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yoğun saldırıları devam ederken, Lübnan ile İsrail sınırı da karşılıklı füze atışları ve çatışmalara da sahne oluyor.

#3
Foto - ABD'nin İsrail aşkı! Çocukları öldüren top mermilerini imzaladı

#4
Foto - ABD'nin İsrail aşkı! Çocukları öldüren top mermilerini imzaladı

Zulmün yaşandığı ilk günden bu yana İsrail'in en büyük destekçilerinden biri olan ABD, Gazze'de yaşananları katliam olarak görmüyor.

#5
Foto - ABD'nin İsrail aşkı! Çocukları öldüren top mermilerini imzaladı

Son olarak İsrail basınındaki haberlere göre, Tel Aviv'e gelen eden Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ülkenin kuzey sınırında bulunan bir grup İsrail askerini ziyaret etti. Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, İsrail'in Lübnan sınırındaki askerleri ziyaret eden Pence'in, burada top mermilerine de imza attığı aktarıldı. srail askerleriyle sohbet eden Pence, "Yaptıklarınızı takdir ediyoruz. ABD hükümeti adına artık konuşmuyorum. Ancak Amerikan halkı adına, 'biz sizlerin yanındayız ve olmaya devam edeceğimizi' söylüyorum" ifadelerini kullandı. X sosyal medya platformundaki hesabında da ziyarete ilişkin kareler paylaşan Pence, gördüğü askerlerin birçoğunun aynı zamanda ABD vatandaşı olduklarına da dikkati çekti.

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