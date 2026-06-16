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#1
Foto - Trump'tan olay sözler: Türkiye'yi vurmayı düşünüyorlardı, bunu hiçbir zaman anlayamadım

Trump, İran'la 'harika bir anlaşma yaptıklarını' ve artık ikinci aşamaya geçtiklerini kaydetti. Trump, "İran'a yatırım yapmıyoruz ama adil bir anlaşmamız var" dedi. İran'ın nükleer silahı olmayacağını söyleyen ABD Başkanı, "İran nükleer silah satın alamayacak yaparsa sonuçları ağır olur" dedi.

#2
Foto - Trump'tan olay sözler: Türkiye'yi vurmayı düşünüyorlardı, bunu hiçbir zaman anlayamadım

Hem İran ile yürütülen gizli nükleer müzakerelere hem de İsrail’in Lübnan’daki askeri operasyonlarına değinen Trump, müttefiki İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya 'daha sorumlu olma' çağrısı yaptı.

#3
Foto - Trump'tan olay sözler: Türkiye'yi vurmayı düşünüyorlardı, bunu hiçbir zaman anlayamadım

Trump, açıklamalarının devamında ABD'nin "İran'a hiçbir şekilde para yatırmadığını" ifade etti. Dün ortaya çıkan bu iddiaları "gülünç" olarak nitelendiren Trump, "İran'a herhangi bir para yatırma yükümlülüğümüz bulunmuyor" şeklinde konuştu.

#4
Foto - Trump'tan olay sözler: Türkiye'yi vurmayı düşünüyorlardı, bunu hiçbir zaman anlayamadım

Hafta sonu Beyrut’a düzenlenen ve barış anlaşması çabalarını tehlikeye atan hava saldırısına atıfta bulunan Trump, o dönem de "Bunu mahvetmeyelim" diyerek tarafları uyarmıştı. Trump "ABD olmasaydı İsrail de olmazdı... Çünkü başka hiçbir başkan benim yaptıklarımı yapmaya cesaret edemedi" sözlerini kullandı.

#5
Foto - Trump'tan olay sözler: Türkiye'yi vurmayı düşünüyorlardı, bunu hiçbir zaman anlayamadım

Açıklamalarının devamında Trump "İran, bir dönem Türkiye'yi dahi hedef almayı düşünüyordu. Bunu hiçbir zaman anlayamadım; zaten kimsenin anlayabileceğini de sanmıyorum. Asıl sorun buydu: Karşımızda tamamen irrasyonel bir yönetim vardı. Ancak artık o kadro sahnede değil. Bugün İran'ın daha rasyonel bir liderlik tarafından yönetildiğini düşünüyorum." dedi.

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Yorumlar

Eren

İran bunu asla denemez. Çünkü Yavuz Sultan Selim den beri bilir bizi. Ne yapacağımızı nasıl yapacağımızı. Biz kimseye benzemeyiz. Amerika sen de ayağını denk al.

adamın dediği doğru

pkkyı destekleyen irandı bizdeki irancı yapıları destekleyen 2012 den sonra iranda eğitim alan dini gruplar <<irandaki türklere zulum yapan ermenileri destekleyen iran <<suriyede türk askerlerini öldüren irandı ırakta pkk ile birlikte türk askerlerine saldıran irandı <<doğalgazımızı kesen irandı
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