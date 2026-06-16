Açıklamalarının devamında Trump "İran, bir dönem Türkiye'yi dahi hedef almayı düşünüyordu. Bunu hiçbir zaman anlayamadım; zaten kimsenin anlayabileceğini de sanmıyorum. Asıl sorun buydu: Karşımızda tamamen irrasyonel bir yönetim vardı. Ancak artık o kadro sahnede değil. Bugün İran'ın daha rasyonel bir liderlik tarafından yönetildiğini düşünüyorum." dedi.