O da boyun eğdi! Ünlü yapay zeka platformunun CEO'su 150 çocuğun katledilmesini savundu!

Bu modellerin tam olarak nasıl kullanıldığını bilmiyoruz. Elbette savaşta meydana gelen hatalar gerçekten korkunç. Bu gerçekten korkunç bir şey. Biz, bu modellerin nasıl kullanıldığını sınırlamak için şirketimizin geleceğini riske atmaya hazırdık, sizin bahsettiğiniz şey kırmızı çizgilerimizi bile ihlal etmeyen bir kullanım örneği. Biz, kırmızı çizgilerimizi ihlal eden kullanım örneklerinde bunun yüz kat daha fazlası olacağından endişe ediyoruz. Yine şunu söyleyebilirim: Genel olarak bu modellerin kullanımının uygun olduğunu düşünüyorum. Net olarak iyi olduğunu düşünüyorum. Ancak askeri karar alıcılar en iyi zamanlarda bile korkunç hatalar yapar ve bizim en iyi zamanlarda olup olmadığımızı bilmiyorum. Burada gördüğümüz şey şu: Claude yardımcı oluyor, ama son kararı bir insan veriyor. Yani o son kararı Claude değil, bir insan verdi. Claude değil, çünkü biz buna izin vermedik, ama başka birinin yapay zeka modelinin kararı verdiği ve insanın bunu hiç görmediği bir dünya hayal edin. Biz buna karşı durduk. Biz bununla mücadele ettik.