Ortaklığın işleyişine ilişkin bilgi veren Baybaş, FNSS'nin mühendislik kabiliyetinin Ankara'daki AR-GE merkezinde bulunduğunu, tasarım ve lisans haklarının FNSS’de kalacağını bildirdi. Baybaş, "Tüm tasarım ve AR-GE kabiliyeti, tasarım kabiliyeti, lisansların tamamı bizde olmak şartıyla bu anlaşmayla Avrupa'da imalat yapmayı planlıyoruz. Savunma Bakanlığımızın ve Savunma Sanayii Başkanlığımızın müsaadesiyle sahip olduğumuz lisanslı araçların, lisansı bize ait olan araçların ihtiyaca bağlı olarak bir kısmını Avrupa'daki ihtiyaç duyulan programlar için üretmek istiyoruz. Bir anlamda teknoloji bizden, bir kısım imalat Avrupa'dan olacak şekilde bir kurgu yaptık." ifadelerini kullandı. Eurosatory'ye KAPLAN MT platformuyla katılmalarının tesadüf olmadığını belirten Baybaş, şöyle konuştu: "Özellikle Avrupa programlarında artık daha küçük, mobilitesi daha yüksek ve faydalı yük taşıma kabiliyeti de olan araçlar tercih ediliyor. KAPLAN orta sınıf tank da bunun çok önemli bir örneği. Üzerinde 120 milimetre bir top bulunuyor. O anlamda da Avrupa'da büyük araçların yapabildiği işleri yapabilen bir araç. Malumunuz taşıma, mobilite, araçların ihtiyaç duyulan yerlere lojistiği önemli konular Avrupa için. Aracımız ağırlığıyla, sahip olduğu mobiliteyle bunları sağlayabiliyor. Bu yönde ilgi çektiğini düşünüyoruz. Bu yönde hedeflediğimiz programlar var." İşbirliğinin şirket, grup ve Türk savunma sanayisi için hayırlı sonuçlar getirmesini dileyen Baybaş, sürecin önemli ihracat rakamlarına ulaşmasını temenni ettiklerini sözlerine ekledi.