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#1
Foto - Avrupa'nın kapılarını aralayacak ortaklık: Türkiye'nin savunma devi anlaşmayı açıkladı

FNSS, Slovakya merkezli CSG grubu ile Paris'te düzenlenen Eurosatory 2026 fuarı kapsamında ortak girişim kurulumuna yönelik çerçeve sözleşme imzaladı.

#2
Foto - Avrupa'nın kapılarını aralayacak ortaklık: Türkiye'nin savunma devi anlaşmayı açıkladı

Bu işbirliğinin ürünü olarak mayıs ayında Slovakya'daki IDEB 2026’da tanıtımı yapılan CFL-120 KARPAT tankı ile Avrupa pazarına giriş hedefleniyor.

#3
Foto - Avrupa'nın kapılarını aralayacak ortaklık: Türkiye'nin savunma devi anlaşmayı açıkladı

KARPAT, FNSS tarafından üretilen ve Endonezya ordusuna teslim edilen KAPLAN MT platformuna Leonardo’nun 120’lik kulesinin entegre edildiği, orta sınıf, yüksek ateş gücüne sahip bir zırhlı araç olarak geliştirildi. Bu kapsamda, günümüz ihtiyaçlarını karşılayan, beka, mobilite ve ateş gücünü tek platformda buluşturan, kullanıcı ihtiyaçlarına tam karşılık olacak bir entegrasyona imza atıldı.

#4
Foto - Avrupa'nın kapılarını aralayacak ortaklık: Türkiye'nin savunma devi anlaşmayı açıkladı

CSG ile oluşturulan ortak teşebbüsle FNSS’nin global oyuncu kimliğinin Avrupa’ya taşınması, Batı ülkelerine ihracat yapılması amaçlanıyor. CFL-120 KARPAT, bu işbirliğinin ilk örneği ve öncüsü olacak. Yakın gelecekte FNSS’nin sahip olduğu diğer platform ve teknolojilerin de Avrupa pazarında yer alması hedefleniyor. Yerel işbirlikleri, teknoloji transferi ve uzun vadeli ortaklık modelleri bu stratejinin önemli unsurları olacak.

#5
Foto - Avrupa'nın kapılarını aralayacak ortaklık: Türkiye'nin savunma devi anlaşmayı açıkladı

FNSS Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Selim Baybaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eurosatory'nin bu yıl FNSS için normal bir fuardan daha büyük anlam taşıdığını, önemli bir işbirliğine imza attıklarını ifade etti. CSG grubu ile yaptıkları işbirliğine ilişkin bilgiler veren Baybaş, "Önemli bir Avrupalı grupla güçlerimizi birleştirdik. Avrupa'daki programlarda beraber yer alacağız. Buraya da yine yeni ortağımızın standına çok kıymet verdiğimiz, çok önemsediğimiz Medium Tank KARPAT-120 platformumuzla geldik. Çok büyük ilgi gören bir aracımız oldu. Umuyoruz bundan sonraki programlarda Avrupa'da aracımızı önemli Avrupalı NATO üyelerinin envanterlerine sokuyor olacağız." diye konuştu.

#6
Foto - Avrupa'nın kapılarını aralayacak ortaklık: Türkiye'nin savunma devi anlaşmayı açıkladı

Avrupa savunma sanayisinde kapasite ihtiyacı ve teknoloji açığı bulunduğunu belirten Baybaş, "Avrupa savunma sanayisi bu alanda lider konuma gelmiş olan Türk savunma sanayisinden çok şey öğrenebilir. Aynı zamanda bir kapasite ihtiyacı ve teknoloji açığı var. Yıllardır barış dönemi içinde yaşamış olan bir Avrupa Topluluğu var. Bizler de yıllardır yine ülkemizin en önemli politikalarından bir tanesi olan savunma sanayinin gelişmesinde çok yol aldık." dedi. Baybaş, söz konusu işbirliğiyle Avrupa'da istenen imalat oranı ve yerellik şartlarına uygun şekilde programlara girebilir hale geldiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Önümüzde önemli programlar var, önemli hedeflerimiz var. Tamamı savaş ortamında şanlı Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kullandığı, yıllardır kullanmakta olduğu, tüm NATO programlarında, NATO tatbikatlarında başarıyla ülkemizi temsil eden araçlarımızın Avrupa'da üretimi, Avrupalı ordulara, envantere girişini sağlamak istiyoruz. Tecrübemizden faydalanmalarını istiyoruz. Kapasitemizden, mühendislik kabiliyetimizden, teknolojik üstünlüğümüzden faydalanmalarını istiyoruz. Ve tabii ki yine Savunma Sanayii Başkanlığımızın ve Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde şekillenen savunma sanayi hamlesinin, ihracat hamlesinin de önemli bir oyuncusu, önemli bir katkı sağlayanı olmak istiyoruz."

#7
Foto - Avrupa'nın kapılarını aralayacak ortaklık: Türkiye'nin savunma devi anlaşmayı açıkladı

Ortaklığın işleyişine ilişkin bilgi veren Baybaş, FNSS'nin mühendislik kabiliyetinin Ankara'daki AR-GE merkezinde bulunduğunu, tasarım ve lisans haklarının FNSS’de kalacağını bildirdi. Baybaş, "Tüm tasarım ve AR-GE kabiliyeti, tasarım kabiliyeti, lisansların tamamı bizde olmak şartıyla bu anlaşmayla Avrupa'da imalat yapmayı planlıyoruz. Savunma Bakanlığımızın ve Savunma Sanayii Başkanlığımızın müsaadesiyle sahip olduğumuz lisanslı araçların, lisansı bize ait olan araçların ihtiyaca bağlı olarak bir kısmını Avrupa'daki ihtiyaç duyulan programlar için üretmek istiyoruz. Bir anlamda teknoloji bizden, bir kısım imalat Avrupa'dan olacak şekilde bir kurgu yaptık." ifadelerini kullandı. Eurosatory'ye KAPLAN MT platformuyla katılmalarının tesadüf olmadığını belirten Baybaş, şöyle konuştu: "Özellikle Avrupa programlarında artık daha küçük, mobilitesi daha yüksek ve faydalı yük taşıma kabiliyeti de olan araçlar tercih ediliyor. KAPLAN orta sınıf tank da bunun çok önemli bir örneği. Üzerinde 120 milimetre bir top bulunuyor. O anlamda da Avrupa'da büyük araçların yapabildiği işleri yapabilen bir araç. Malumunuz taşıma, mobilite, araçların ihtiyaç duyulan yerlere lojistiği önemli konular Avrupa için. Aracımız ağırlığıyla, sahip olduğu mobiliteyle bunları sağlayabiliyor. Bu yönde ilgi çektiğini düşünüyoruz. Bu yönde hedeflediğimiz programlar var." İşbirliğinin şirket, grup ve Türk savunma sanayisi için hayırlı sonuçlar getirmesini dileyen Baybaş, sürecin önemli ihracat rakamlarına ulaşmasını temenni ettiklerini sözlerine ekledi.

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