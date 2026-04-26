Dev havayolu şirketi iflas etti: Tüm uçuşlar durdu, bilet alanlar bin pişman
İngiltere merkezli charter devi Pen-Avia’nın uçuş lisansını (AOC) kaybetmesiyle küresel havacılık sektöründe şok dalgaları yaşandı. Operasyonları tamamen durdurulan şirketten bilet alan yolcuların tatil planları suya düşerken, seferlerin iptal edildiği haberi adeta "kaynar su" etkisi yarattı. Sektördeki artan maliyetler ve daralma nedeniyle küçük ve orta ölçekli firmaların üzerindeki iflas baskısının 2026 sonuna kadar süreceği öngörülüyor.