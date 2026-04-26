Dev havayolu şirketi iflas etti: Tüm uçuşlar durdu, bilet alanlar bin pişman
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dev havayolu şirketi iflas etti: Tüm uçuşlar durdu, bilet alanlar bin pişman

İngiltere merkezli charter devi Pen-Avia’nın uçuş lisansını (AOC) kaybetmesiyle küresel havacılık sektöründe şok dalgaları yaşandı. Operasyonları tamamen durdurulan şirketten bilet alan yolcuların tatil planları suya düşerken, seferlerin iptal edildiği haberi adeta "kaynar su" etkisi yarattı. Sektördeki artan maliyetler ve daralma nedeniyle küçük ve orta ölçekli firmaların üzerindeki iflas baskısının 2026 sonuna kadar süreceği öngörülüyor.

Foto - Dev havayolu şirketi iflas etti: Tüm uçuşlar durdu, bilet alanlar bin pişman

Küresel havacılık sektöründe kriz derinleşirken, bir hava yolu şirketi daha faaliyetlerine son verdi. İngiltere merkezli charter hava yolu şirketi Pen-Avia, uçuş operasyonlarını tamamen durdurdu. Şirketin, havacılık faaliyetleri için zorunlu olan işletme lisansını (AOC) kaybetmesi nedeniyle tüm seferler iptal edilirken, yolcular mağdur oldu.

Foto - Dev havayolu şirketi iflas etti: Tüm uçuşlar durdu, bilet alanlar bin pişman

Lisans iptali, şirketin yasal olarak uçuş gerçekleştirmesini imkansız hale getirdi. Bu gelişmenin ardından planlanan tüm uçuşlar durduruldu ve operasyonlar tamamen askıya alındı. Şirketten mali durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, 2025 yılının sonlarından itibaren müşterilere gönderilen otomatik bilgilendirme mesajlarında uçuşların zaten durdurulduğu ifade ediliyordu.

Foto - Dev havayolu şirketi iflas etti: Tüm uçuşlar durdu, bilet alanlar bin pişman

Küresel havacılık sektöründe yaşanan daralma dikkat çekerken, özellikle küçük ve orta ölçekli hava yolu şirketleri ciddi baskı altında. Artan operasyon maliyetleri ve sınırlı yolcu talebi, charter taşımacılığı yapan firmaları daha kırılgan hale getiriyor.

Foto - Dev havayolu şirketi iflas etti: Tüm uçuşlar durdu, bilet alanlar bin pişman

2025 ve 2026 döneminde benzer sorunlar nedeniyle faaliyetlerini sonlandıran şirketlerin sayısında artış gözlemleniyor İngiltere merkezli charter hava yolu Pen-Avia Limited, resmi kayıtlara göre 3 Şubat 2004 tarihinde kuruldu.

