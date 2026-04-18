ABD'li o isimden büyük küstahlık: İsrail, Türkiye’yi de Mısır gibi vurmalı
Türkiye karşıtı çıkışlarıyla tanınan ABD’li Michael Rubin'den küstahça açıklamalar geldi....
Türkiye karşıtı çıkışlarıyla tanınan ABD’li Michael Rubin, 19fortyfive’deki analizinde İsrail’in Türkiye’ye önleyici bir saldırı gerçekleştirebileceğini söyledi. Tel Aviv’e akıl veren Rubin, Türkiye’yi 1967’deki Mısır’a benzettikten sonra, İsrail’in İHA ve F-16 filolarını vurup sonrasında ateşkes istemesi gerektiğini belirtti. ABD’nin de desteğe geleceğini belirten Rubin, böylelikle olayın kapanacağını idda etti.
Amerikan Girişim Enstitüsü (AEI) analisti ve Türkiye karşıtı çıkışlarıyla tanınan neo-con ekolünün lideri Michael Rubin, İsrail’in Türkiye’ye karşı önleyici bir saldırı yapabileceğini söyledi. Rubin, 19fortyfive.com’daki “ F-16’ları Yok Edin: İsrail Türkiye’ye Önleyici Bir Saldırı Başlatabilir “ başlıklı makalesi büyük yankı uyandırdı. Köşe yazarı, Nasır’ın Mısır’ı ile Erdoğan’ın Türkiye’si arasında paralellikler kurarak, her iki liderin de iç politikada İsrail karşıtı söylemler kullandığını bu nedenle Tel Aviv’in 1967’de olduğu gibi yine erken harekete geçerek, bu defa Türkiye’ye ilk saldırıyı yapması gerektiğini belirtti.
Rubin , İsrail’in Kahire’nin saldırı hazırlıklarından haberdar olduğunda , 300 Mısır uçağını yerde imha eden Odak Operasyonu’nu başlattığını hatırlatırken, “İsrail, Türk hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri ve askeri-sanayi altyapısının varoluşsal bir tehdit oluşturduğunu değerlendirirse, “tehdidi önlemekten başka seçeneği kalmayacaktır. Rubin, yazısında “Türkiye’nin insansız hava aracı fabrikaları, İsrail savunmasını alt edebilecek silahlar üretiyor. Trump yönetiminin Türkiye’ye olası bir F-35 satışı, İsrail’in niteliksel üstünlüğünü aşındırabilir. Bu arada, Türkiye’nin İran’ın nükleer silah yeteneğine ulaşma yolunu izleme olasılığı da giderek artıyor. Diplomatlar gerilimi küçümsemeye çalışabilirler, ancak bölgedekiler için gerçeklik, hayal kurmaktan daha önemlidir. Türkiye 2026, Mısır 1966’ya eşdeğerdir. Türkiye, İsrail’e ticareti yasaklayıp abluka uyguluyor. Erdoğan hükümeti, Gazze’ye yardım filosunun engellenmesinden Netanyahu’yu sorumlu tuttu ve 4.500 yıldan fazla hapis cezası talep etti.
Önleyici bir saldırı senaryosunda, İsrail s uçakları; Kıbrıs, İncirlik, İzmir ve Diyarbakır’daki üslerde bulunan Türk F-16’larını ve deniz üslerini hedef alabilir. Bunun misillemesini önlemek için İsrail’in TUSAŞ ve Baykar fabrikalarına saldırması gerekecektir. Türk radarları ve uçaksavar silahları ilk birkaç dakika içinde etkisiz hale getirilmeli. 5 Haziran 1967’de İsrail, Mısır hava kuvvetlerini ve yerdeki 300’den fazla Mısır uçağını imha etti. Nasır’ın 1967’deki ordusu, bugünkü Erdoğan’ın ordusunun eşdeğeriydi - büyük ama abartılmış. İsrail ile sınır komşusu olmaması ve uluslararası toplumun sükuneti arayacağı göz önüne alındığında, İsrail de geleneksel Arap devlet stratejisini tekrarlayarak önce saldırıp sonra ateşkes isteyebilir. Böyle bir durumda, ABD Donanması Türkiye’yi durdurmak için Doğu Akdeniz’e konuşlanabilir” dedi.
