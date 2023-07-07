ABD’li komutanların akılları Emekli olunca çalışıyor! Türkiye’ye haksızlık ettik

"PATRIOT KONUSUNDA ESNEK DAVRANMALYIDIK" Türkiye'nin Rusya ile yakınlaşması konusunda ise Türk mevkidaşları ile sıkı ilişkilere sahip olduğunu belirten Breedlove'ın cevabı şöyle oldu: "Türkiye ile askeri iletişimimiz zayıfladı. Bu tek diplomatik bir sorun değil. Artık daha az insan ABD ordusunda hizmet ediyor. Dolayısıyla dış görevlendirmeler de azalıyor. Birebir iletişim yok denecek kadar azaldı. Bizim dönemimizde Türkiye'de görevalır, görev esnasında Türk komutanlarla birebir ilişkilerimizi geliştirirdik. Dostluklar kurar, sık sık iletişimde kalırdık. Artık bunlar bitti. Dolayısıyla karşılıklı anlayış ve çıkarların uyuşması konularında da azalma oldu. Artık samimi değil, resmi bir iletişim var. Eskiden ortak tatbikatlarda orta seviyeli subaylar ve komutanlar ile samimi dost olurduk. Mesela iletişimi düzeltmeye buradan başlanabilir. Tabii bir diğer husus da savunma sanayisi. Türkiye'ye Patriot satmadık ve onlar da S-400 aldı. Bize o Patriot hava savunma sistemlerini çok fazla istediklerini oldukça net belirttiler. Biz ise ortak bir yol bulamadık ve Türkiye de gidip Rusya ile görüştü ve S-400 aldı. Bu da hoş olmayan olaylar silsilesini balattı. Eğer ABD, Türkiye'ye karşı daha esnek davransaydı olaylar bu şekilde gelişmezdi. Biz her anlaşmanın yeni bir mutabakat olduğunu kavrayamadık. Tek bir çizgi üstünden tüm mutabakatları yapmaya çalıştık."