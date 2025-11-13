Abdi sonunda beklenen açıklamayı yaptı

Abdi ayrıca Suriye'nin ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyona katılımına da övgüde bulundu ve bunu “ortak çabaların güçlendirilmesi ve IŞİD'in kalıcı olarak yenilgiye uğratılması ve bölgeye yönelik tehdidinin ortadan kaldırılmasını amaçlayan girişimlerin desteklenmesi yönünde çok önemli bir adım” olarak niteledi.