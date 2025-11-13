  • İSTANBUL
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Abdi sonunda beklenen açıklamayı yaptı

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
SDG'nin meşru Suriye yönetimine entegre olması konusunda aylardır yokuş yapan Mazlum Abdi, çalışmaları hızlandırdıklarını söyledi.

#1
Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutanı Mazlum Abdi Salı günü yaptığı açıklamada SDG'yi Suriye devletine entegre etme kararlılığını dile getirdi.

#2
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Brack ile bir telefon görüşmesi yapan Abdi, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara'nın Pazartesi günü Beyaz Saray'da ABD Başkanı ile yaptığı görüşmenin sonuçlarını değerlendirdi. Görüşmede ayrıca “SDG'nin Suriye devletine entegrasyonunu hızlandırma kararlılığının” da ele alındığı belirtildi.

#3
Abdi ayrıca Suriye'nin ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyona katılımına da övgüde bulundu ve bunu “ortak çabaların güçlendirilmesi ve IŞİD'in kalıcı olarak yenilgiye uğratılması ve bölgeye yönelik tehdidinin ortadan kaldırılmasını amaçlayan girişimlerin desteklenmesi yönünde çok önemli bir adım” olarak niteledi.

#4
MepaNews'in aktardığına göre, Suriye Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada Esad Şeybani'nin ABD'li ve Türk mevkidaşlarıyla bir araya geldiğini ve SDG'nin sivil ve askeri kurumlarının orduya entegre edilmesini, eski rejimin kalıntılarıyla mücadele edilmesini ve bölünme çağrılarının reddedilmesini, ayrıca petrol kaynaklarının paylaşılmasını, sınır kapılarının ve Kamışlı Uluslararası Havaalanının yönetilmesini ve ülkedeki Kürtlerin tanınmasını öngören 10 Mart anlaşmasının uygulanmasında ilerleme kaydedilmesi konusunda mutabık kaldıklarını duyurdu.

#5
Öte yandan SDG yaklaşık iki hafta önce Şam'a, Savunma Bakanlığı ve Suriye hükümeti kadrolarında görev almaları için Kadın "Koruma Birlikleri"nden (YPJ) 70 erkek ve kadın komutanın listesini verdi.

