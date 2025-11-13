Abdi sonunda beklenen açıklamayı yaptı

MepaNews'in aktardığına göre, Suriye Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada Esad Şeybani'nin ABD'li ve Türk mevkidaşlarıyla bir araya geldiğini ve SDG'nin sivil ve askeri kurumlarının orduya entegre edilmesini, eski rejimin kalıntılarıyla mücadele edilmesini ve bölünme çağrılarının reddedilmesini, ayrıca petrol kaynaklarının paylaşılmasını, sınır kapılarının ve Kamışlı Uluslararası Havaalanının yönetilmesini ve ülkedeki Kürtlerin tanınmasını öngören 10 Mart anlaşmasının uygulanmasında ilerleme kaydedilmesi konusunda mutabık kaldıklarını duyurdu.