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Dünya
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ABD'den tansiyon düşüren İran açıklaması

2024-01-13 01:11:24
ABD'den tansiyon düşüren İran açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yönetimi, Yemen'de Husilere ait bazı hedefleri bombalaması sonrası İran'la bir çatışma istemediği yönünde bir açıklamada bulundu.

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Foto - ABD'den tansiyon düşüren İran açıklaması

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Amerikan MSNBC kanalına Yemen'e yapılan son saldırıyı değerlendirdi.

#2
Foto - ABD'den tansiyon düşüren İran açıklaması

Kirby, Kızıldeniz'deki saldırılarına devam eden Husileri İran'ın desteklediğini herkesin bildiğini ve Tahran'ın bu desteği kesmesi gerektiğini söyledi.

#3
Foto - ABD'den tansiyon düşüren İran açıklaması

"Tansiyonu artırmak istemiyoruz, son birkaç gündür Husilerle yaşananların ötesinde bölgede tansiyonu artırmak için bir neden yok. Gerilimi onlar artırdılar. İran'la bir çatışma peşinde değiliz" yorumunu yapan Kirby, Kızıldeniz'deki gemi trafiğinin normale dönmesini arzu ettiklerini dile getirdi.

#4
Foto - ABD'den tansiyon düşüren İran açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, dünkü açıklamasında, Kızıldeniz'deki saldırılarına misilleme olarak Amerikan ve İngiliz ordularının Yemen'de Husilere ait bazı hedefleri vurduğunu açıklamıştı.

#5
Foto - ABD'den tansiyon düşüren İran açıklaması

Saldırıların, Husilerin Kızıldeniz'deki eylemlerine doğrudan misilleme olduğunu belirten Biden, sonuncusu 9 Ocak'ta gerçekleşen ve Husilerin doğrudan Amerikan gemilerini hedef aldığı bir dizi saldırıya uluslararası koalisyonla yanıt verdiklerini kaydetmişti. İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim'den bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu söyledikleri ticari gemilere el koymaya ve bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı. ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

#6
Foto - ABD'den tansiyon düşüren İran açıklaması

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı. ABD, küresel deniz ticareti güvenliği tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı. Kızıldeniz'de 31 Aralık'ta İsrail'le bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı. Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını bildirdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan ve Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasını talep eden karar tasarısını kabul etti. Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si yapılıyor.

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