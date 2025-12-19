ABD’den sürpriz karar! Yeşil kart programı süresiz duruduldu

ABD'nin Rhode Island eyaletine bağlı Providence kentindeki Brown Üniversitesi’nde 13 Aralık'ta düzenlenen silahlı saldırının "Yeşil Kart" sahibi bir göçmen tarafından gerçekleştirilmesinin ardından Yeşil Kart programı süresiz olarak askıya alındı. ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bu şahıs, ülkemize asla kabul edilmemeliydi. Başkan Trump, 2017 yılında DV1 programı kapsamında ülkeye giren bir DEAŞ teröristinin New York’ta kamyonla gerçekleştirdiği ve 8 kişinin öldürüldüğü kahredici saldırının ardından bu programı sona erdirmek için mücadele etmişti. Başkan Trump’ın talimatı doğrultusunda bu korkunç program nedeniyle daha fazla Amerikalının zarar görmesini engellemek amacıyla ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri’nde DV1 programının derhal askıya alması yönünde talimat veriyorum" ifadelerini kullandı.