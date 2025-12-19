ABD’den sürpriz karar! Yeşil kart programı süresiz duruduldu

  • İSTANBUL
IHA Giriş Tarihi:
ABD yönetimi, geçtiğimiz hafta Brown Üniversitesi’nde 2 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırının ardından Yeşil Kart çekilişi programını süresiz durdurdu.

ABD'nin Rhode Island eyaletine bağlı Providence kentindeki Brown Üniversitesi’nde 13 Aralık'ta düzenlenen silahlı saldırının "Yeşil Kart" sahibi bir göçmen tarafından gerçekleştirilmesinin ardından Yeşil Kart programı süresiz olarak askıya alındı. ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bu şahıs, ülkemize asla kabul edilmemeliydi. Başkan Trump, 2017 yılında DV1 programı kapsamında ülkeye giren bir DEAŞ teröristinin New York’ta kamyonla gerçekleştirdiği ve 8 kişinin öldürüldüğü kahredici saldırının ardından bu programı sona erdirmek için mücadele etmişti. Başkan Trump’ın talimatı doğrultusunda bu korkunç program nedeniyle daha fazla Amerikalının zarar görmesini engellemek amacıyla ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri’nde DV1 programının derhal askıya alması yönünde talimat veriyorum" ifadelerini kullandı.

13 Aralık’ta Brown Üniversitesindeki kanlı saldırının yanı sıra 15 Aralık’ta ABD'nin en seçkin üniversitelerinden Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) profesör Nuno Loureiro’nun evinde vurularak öldürüldüğü saldırının da şüphelisi olan 48 yaşındaki Portekiz vatandaşı Claudio Neves Valente'nin 2017 yılında göçmen vizesi programı "DV1" kapsamında ABD’ye geldiği ve kendisine Yeşil Kart verildiği tespit edilmişti.

Yeşil Kart çekilişi ismiyle anılan "DV" programı, ABD’deki göçmen profilini çeşitlendirmek amacıyla 1990 Göçmenlik Yasası kapsamında oluşturulmuştu. ABD’ye göç oranı en düşük olan ülkelerden gelen başvurular arasından her yıl 55 bin kadar göçmene kalıcı oturum hakkı tanıyan program, uzun süredir güvenlik riski oluşturduğu ve göçte liyakat değil, şansa dayalı olduğu nedeniyle tartışma konusu oluyordu.

ABD yönetimi, programın ne kadar süreyle askıda kalacağı ya da programın tamamen kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin bir açıklama yapmadı.

