ABD'den Suriye çıkarması! Gizlice yapıldı, herkes günler sonra öğrendi
Giriş Tarihi:

ABD'den Suriye çıkarması! Gizlice yapıldı, herkes günler sonra öğrendi

Arap basınında yer alan haberlere göre ABD'nin Orta Doğu'daki en üst düzey askeri komutanı, Şam ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki ateşkes taahhüdünün yerine getirildiğinden emin olmak için bu hafta Suriye'ye gizli bir ziyaret gerçekleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, Perşembe günü Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) SDG elebaşlarıyla yaptığı görüşmelerin ardından Suriye'ye geçti. Açık kaynaklı uçuş takip verilerine göre CENTCOM komutanını taşıyan uçak Çarşamba günü geç saatlerde bölgeye ulaştı.

1
#1
Foto - ABD'den Suriye çıkarması! Gizlice yapıldı, herkes günler sonra öğrendi

CENTCOM komutanının Suriye'de cephe hatlarına yaptığı ziyaretin amacı taktiksel bir değerlendirme yapmak ve Suriye hükümet güçlerinin SDG ile çatışmadan çekildiğini doğrulamaktı ki bu da ABD'nin "IŞİD" tutuklularını Irak'a nakletme görevine güvenli bir şekilde devam edebilmesi için gerekli bir koşuldu. ABD ordusu tarafından bu hafta başında duyurulan nakil operasyonuyla en az 7000 "IŞİD" tutuklusunun Suriye'den Irak kontrolündeki gözaltı tesislerine taşınması bekleniyor.

#2
Foto - ABD'den Suriye çıkarması! Gizlice yapıldı, herkes günler sonra öğrendi

CENTCOM'dan yapılan açıklamaya göre Cooper ayrıca Çarşamba günü Suriye Devlet Başkanı Ahmed El Şara ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve bu görüşmede Şam'ın SDG ile ateşkese bağlı kalmasının ve ABD'nin transfer misyonunu desteklemesinin önemini vurguladı. Cooper ayrıca Şara'ya Suriye güçlerinin operasyonu engelleyebilecek her türlü eylemden kaçınmasını beklediğini söyledi.

#3
Foto - ABD'den Suriye çıkarması! Gizlice yapıldı, herkes günler sonra öğrendi

Al Arabiya İngilizce servisine konuşan kaynaklar, Perşembe günkü Suriye ziyaretinin Washington'un herhangi bir tarafın, özellikle de Suriye yönetiminin sözüne güvenmek yerine sahada ateşkesi doğrulama konusundaki ciddiyetinin altını çizdiğini söyledi. Her iki taraf da birbirini daha önceki anlaşmaları ihlal etmekle suçluyor. Wall Street Journal gazetesi Cuma günü ismini açıklamadığı ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde Washington'un ABD askerlerini Suriye'den tamamen çekmeyi değerlendirdiğini yazdı.

#4
Foto - ABD'den Suriye çıkarması! Gizlice yapıldı, herkes günler sonra öğrendi

Mepa News’in aktardığıan göre, DEAŞ ile bağlantılı oldukları iddia edilen binlerce kişi ve onlarla bağlantılı on binlerce kadın ve çocuk, başta Suriye'nin kuzeydoğusu olmak üzere çeşitli hapishane ve gözaltı kamplarında tutuluyor. Bu tesisler, geçtiğimiz haftalarda Suriye hükümet güçlerinin ilerlemesiyle geri çekilen SDG tarafının kontrolündeydi. SDG, Beşar Esed'in devrilmesinden bu yana Suriye hükümetiyle birleşme konusunda isteksiz davranıyor. Salı günü X'te uzun bir yazı paylaşan Barrack, SDG için en büyük fırsatın Esed sonrası Şara yönetiminde bir geçiş sürecinde yattığını söyledi. Barrack bu geçişin, Esed rejimi altında inkar edilen eşit haklara sahip birleşik bir Suriye devletine tam entegrasyon sağlayacağını söyledi. Durumun artık temelden değiştiğini sözlerine ekleyen Barrack, Şara yönetimine övgüde bulundu ve kısa süre önce Uluslararası Koalisyon'a katıldıklarını hatırlattı.

#5
Foto - ABD'den Suriye çıkarması! Gizlice yapıldı, herkes günler sonra öğrendi

Barrack bunun “batıya doğru bir dönüşün ve terörle mücadele konusunda ABD ile işbirliğinin” işareti olduğunu kaydetti. Barrack, “Bu durum ABD-SDG ortaklığının mantığını değiştiriyor: SDG'nin sahadaki birincil DEAŞ karşıtı güç olarak asıl amacı büyük ölçüde sona erdi, çünkü Şam artık DEAŞ’ın gözaltı tesisleri ve kamplarının kontrolü de dahil olmak üzere güvenlik sorumluluklarını üstlenmeye hem istekli hem de konumlanmış durumda” dedi.

Abd köpeklerini koruyor onları bu sefer ıranda kullanacak.suriyede işleri bitti.daeşlilerin şimdi ıranda kullanacak.
