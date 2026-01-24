ABD'den Suriye çıkarması! Gizlice yapıldı, herkes günler sonra öğrendi
Arap basınında yer alan haberlere göre ABD'nin Orta Doğu'daki en üst düzey askeri komutanı, Şam ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki ateşkes taahhüdünün yerine getirildiğinden emin olmak için bu hafta Suriye'ye gizli bir ziyaret gerçekleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, Perşembe günü Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) SDG elebaşlarıyla yaptığı görüşmelerin ardından Suriye'ye geçti. Açık kaynaklı uçuş takip verilerine göre CENTCOM komutanını taşıyan uçak Çarşamba günü geç saatlerde bölgeye ulaştı.