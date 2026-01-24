ABD'den Suriye çıkarması! Gizlice yapıldı, herkes günler sonra öğrendi

Mepa News’in aktardığıan göre, DEAŞ ile bağlantılı oldukları iddia edilen binlerce kişi ve onlarla bağlantılı on binlerce kadın ve çocuk, başta Suriye'nin kuzeydoğusu olmak üzere çeşitli hapishane ve gözaltı kamplarında tutuluyor. Bu tesisler, geçtiğimiz haftalarda Suriye hükümet güçlerinin ilerlemesiyle geri çekilen SDG tarafının kontrolündeydi. SDG, Beşar Esed'in devrilmesinden bu yana Suriye hükümetiyle birleşme konusunda isteksiz davranıyor. Salı günü X'te uzun bir yazı paylaşan Barrack, SDG için en büyük fırsatın Esed sonrası Şara yönetiminde bir geçiş sürecinde yattığını söyledi. Barrack bu geçişin, Esed rejimi altında inkar edilen eşit haklara sahip birleşik bir Suriye devletine tam entegrasyon sağlayacağını söyledi. Durumun artık temelden değiştiğini sözlerine ekleyen Barrack, Şara yönetimine övgüde bulundu ve kısa süre önce Uluslararası Koalisyon'a katıldıklarını hatırlattı.