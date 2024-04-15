ABD’den Samsung’a milyarlarca dolarlık finansman

Bu yatırımlar, Teksas’ta gelişmiş çiplerin geliştirilmesi ve üretilmesi, araştırma ve geliştirme faaliyetleri ve bir ileri paketleme tesisi kurulmasını içerecek. Samsung’un bu yatırımlarıyla, ABD’nin dünya genelindeki ileri lojik çipler üretimindeki payının bu on yılın sonuna kadar yüzde 20’ye ulaşması bekleniyor.