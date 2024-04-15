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Teknoloji-Bilişim
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ABD’den Samsung’a milyarlarca dolarlık finansman

2024-04-15 20:41:39
ABD’den Samsung’a milyarlarca dolarlık finansman

Samsung, Teksas'ta çip üretim kapasitesini artırmak için ABD hükümetinden milyarlarca dolarlık fon alacak.

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Foto - ABD’den Samsung’a milyarlarca dolarlık finansman

Samsung, ABD’nin Teksas eyaletindeki çip üretim tesislerini genişletmek için ABD hükümetinden 6.4 milyar dolarlık doğrudan fon alacak.

#2
Foto - ABD’den Samsung’a milyarlarca dolarlık finansman

Bu finansman, U.S. CHIPS ve Science Act kapsamında sağlanacak ve Samsung’un Taylor, Teksas’ta kurmayı planladığı yeni çip üretim merkezi ile Austin’deki mevcut tesisinin genişletilmesine yönelik olacak.

#3
Foto - ABD’den Samsung’a milyarlarca dolarlık finansman

Samsung, Teksas’taki çip üretim tesisleri için 6.4 milyar dolarlık ABD fon desteği alacak Samsung, bu fonları Teksas’taki tesislerine yapmayı planladığı 44 milyar dolarlık toplam yatırımın bir parçası olarak kullanacak.

#4
Foto - ABD’den Samsung’a milyarlarca dolarlık finansman

Şirket, Hazine Bakanlığı’ndan yatırım harcamalarının yüzde 25’ine kadarını kapsayacak bir yatırım vergisi kredisi talep edecek.

#5
Foto - ABD’den Samsung’a milyarlarca dolarlık finansman

Bu yatırımlar, Teksas’ta gelişmiş çiplerin geliştirilmesi ve üretilmesi, araştırma ve geliştirme faaliyetleri ve bir ileri paketleme tesisi kurulmasını içerecek. Samsung’un bu yatırımlarıyla, ABD’nin dünya genelindeki ileri lojik çipler üretimindeki payının bu on yılın sonuna kadar yüzde 20’ye ulaşması bekleniyor.

#6
Foto - ABD’den Samsung’a milyarlarca dolarlık finansman

Samsung Device Solutions Division’ın başkanı ve CEO’su Kye Hyun Kyung, bu genişlemeyle ABD’yi küresel bir yarı iletken üretim destinasyonu olarak konumlandırmayı hedeflediklerini belirtti.

#7
Foto - ABD’den Samsung’a milyarlarca dolarlık finansman

Ayrıca, ABD müşterilerinden gelecek talepleri karşılamak üzere tesislerin yapay zeka çipleri gibi gelecekteki ürünler için en yeni süreç teknolojileriyle donatılacağını ifade etti.

#8
Foto - ABD’den Samsung’a milyarlarca dolarlık finansman

Bu stratejik hamle, Samsung’un ABD’deki yarı iletken ekosistemini güçlendirme ve küresel pazarda rekabetçi kalma çabalarını gösteriyor. Aynı zamanda, ABD’nin yarı iletken arz zinciri güvenliğini ilerletme yönündeki çabalarına da önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.

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