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ABD'den komşu ülkeye dolar sevkiyatı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD'den komşu ülkeye dolar sevkiyatı!

Irak hükümeti, ABD ile yapılan mutabakatlar kapsamında ülkeye yeni bir nakit dolar sevkiyatının ulaştığını açıkladı. Sevkiyatın, iki ülke arasında varılan anlaşmalar çerçevesinde gerçekleştirildiği bildirildi.

#1
Foto - ABD'den komşu ülkeye dolar sevkiyatı!

Irak Hükümet Sözcüsü Haydar el-Abbudi, ülkenin resmi ajansı INA'ya konuya dair açıklamada bulundu.

#2
Foto - ABD'den komşu ülkeye dolar sevkiyatı!

ABD'NİN IRAK'A YENİ DOLAR SEVKİYATI ÜLKEYE ULAŞTI Abbudi, ABD'den yapılan yeni nakit dolar sevkiyatının, döviz akışının devamlılığını sağlamak ve ülkenin yabancı para ihtiyacını karşılamak amacıyla yürütülen mutabakatlar çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirtti.

#3
Foto - ABD'den komşu ülkeye dolar sevkiyatı!

Hükümet Sözcüsü Abbudi, sürecin mevcut politikalar doğrultusunda ilerlediğini ifade etti.

#4
Foto - ABD'den komşu ülkeye dolar sevkiyatı!

#5
Foto - ABD'den komşu ülkeye dolar sevkiyatı!

Abbudi, daha önce yaptığı açıklamada, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin ABD ile nakit dolar sevkiyatlarının sürdürülmesi konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu.

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