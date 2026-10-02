ABD'den komşu ülkeye dolar sevkiyatı!
Irak hükümeti, ABD ile yapılan mutabakatlar kapsamında ülkeye yeni bir nakit dolar sevkiyatının ulaştığını açıkladı. Sevkiyatın, iki ülke arasında varılan anlaşmalar çerçevesinde gerçekleştirildiği bildirildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Irak hükümeti, ABD ile yapılan mutabakatlar kapsamında ülkeye yeni bir nakit dolar sevkiyatının ulaştığını açıkladı. Sevkiyatın, iki ülke arasında varılan anlaşmalar çerçevesinde gerçekleştirildiği bildirildi.
Irak Hükümet Sözcüsü Haydar el-Abbudi, ülkenin resmi ajansı INA'ya konuya dair açıklamada bulundu.
ABD'NİN IRAK'A YENİ DOLAR SEVKİYATI ÜLKEYE ULAŞTI Abbudi, ABD'den yapılan yeni nakit dolar sevkiyatının, döviz akışının devamlılığını sağlamak ve ülkenin yabancı para ihtiyacını karşılamak amacıyla yürütülen mutabakatlar çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirtti.
Hükümet Sözcüsü Abbudi, sürecin mevcut politikalar doğrultusunda ilerlediğini ifade etti.
Abbudi, daha önce yaptığı açıklamada, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin ABD ile nakit dolar sevkiyatlarının sürdürülmesi konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu.
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