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Dünya
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ABD'den flaş Ukrayna adımı

2021-04-13 17:37:09
ABD'den flaş Ukrayna adımı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba arasında kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

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Foto - Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Belçika’nın başkenti Brüksel’de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Belçika’nın başkenti Brüksel'deki temaslarını sürdürüyor. NATO karargahında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya gelen Kuleba, daha sonra ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Belçika’nın başkenti Brüksel’de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Belçika’nın başkenti Brüksel'deki temaslarını sürdürüyor. NATO karargahında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya gelen Kuleba, daha sonra ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.

#2
Foto - Görüşmede yaptığı konuşmada, Rusya’nın Ukrayna sınırına birliklerini gönderdiği ve işgal altındaki Ukrayna topraklarında gerginliğin arttığı bir dönemde toplantının tam zamanında yapıldığını ifade eden Kuleba, Rusya’nın askeri yığınağının yalnızca Ukrayna sınırında değil aynı zamanda demokratik dünyanın sınırlarında yer aldığını söyledi.

Görüşmede yaptığı konuşmada, Rusya’nın Ukrayna sınırına birliklerini gönderdiği ve işgal altındaki Ukrayna topraklarında gerginliğin arttığı bir dönemde toplantının tam zamanında yapıldığını ifade eden Kuleba, Rusya’nın askeri yığınağının yalnızca Ukrayna sınırında değil aynı zamanda demokratik dünyanın sınırlarında yer aldığını söyledi.

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Foto - ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Avrupalı partnerleriyle İran, Afganistan ve Rusya ile Ukrayna arasındaki durumu görüşmek üzere Brüksel’de temaslarda bulunuyor.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Avrupalı partnerleriyle İran, Afganistan ve Rusya ile Ukrayna arasındaki durumu görüşmek üzere Brüksel’de temaslarda bulunuyor.

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