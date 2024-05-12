  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
4
ABD’den bir tuhaf İsrail raporu: İhlal var gibi, kanıt yok gibi...

2024-05-12 10:18:27
ABD’den bir tuhaf İsrail raporu: İhlal var gibi, kanıt yok gibi...

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongre için hazırladığı Gazze raporunda İsrail’in ABD savunma malzemelerini insancıl hukuku ihlal edici bir şekilde kullandığını değerlendirmenin makul olacağı, ancak kesin bulgulara da ulaşılamadığını bildirdi.

1
#1
Foto - ABD’den bir tuhaf İsrail raporu: İhlal var gibi, kanıt yok gibi...

ABD yönetiminin, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’deki eylemlerinde Amerikan silahlarının uluslararası insancıl hukuka aykırı kullanılıp kullanılmadığı ve insani yardım geçişlerinin kısıtlanıp kısıtlanmadığıyla ilgili Kongre’ye sunduğu raporda; İsrail’in ihlaller yaptığını değerlendirmenin “makul” olduğu kanısına varılırken kesin bir yargı belirtilmemesi soru işaretlerine sebep oldu. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın raporunda “(Amerikan) savunma malzemelerinin İsrail Savunma Güçleri (IDF) tarafından 7 Ekim’den beri uluslararası insancıl hukukla veya sivillere verilen zararın azaltılmasına yönelik uygulamalarla tutarsız biçimde kullanıldığını değerlendirmek makul olacaktır” denildi.

#2
Foto - ABD’den bir tuhaf İsrail raporu: İhlal var gibi, kanıt yok gibi...

KESİN BULGUYA VARMAK ZOR İsrail’in uluslararası hukuku ihlal ettiğini net olarak belirtmeyen ancak bu yargıya yakın bir ihtimalden bahseden rapor, buna sebep olarak şunları gösterdi: “Gazze’deki çatışmanın doğası, Hamas’ın sivil halkın ve altyapının arkasına saklanıp sivil halkı İsrail askeri harekâtına maruz bırakmaya çalışması ve Gazze’de sahada Amerikan hükümeti personelinin bulunmaması göz önüne alındığında, değerlendirme yapmak veya kesin bulgulara ulaşmak zordur.”Buna rağmen Amerikan istihbaratına göre İsrail’in sivillere zarar verdiğinin ancak bunu kasıtlı olarak yaptığına dair kanıt bulunmadığının da altı çizildi.

#3
Foto - ABD’den bir tuhaf İsrail raporu: İhlal var gibi, kanıt yok gibi...

YARDIMDA ZORLUK ÇIKARDI Joe Biden yönetiminin raporunda Gazze’ye insani yardım sokma konusundaki sayısız zorluklara da dikkat çekildi. “İsrail’in eylemleri sırasında Gazze’ye yardım ulaştırılmasını geciktiren veya olumsuz etkileyen çok sayıda olay yaşandı” denildi. Bazı üst düzey İsrail hükümeti yetkililerinin, Gazze’ye giriş yapan yardım konvoylarına saldırıları teşvik etmede aktif rol alması, yardım çalışanı personellerine vize verilmemesi ve konvoyların bilerek geciktirilmesi gibi sebeplerden bahseden rapor, “İsrail’in eylemleri ve eyleme geçmemesi, ihtiyaç duyulan yardımın geniş ölçekte sürekli ve öngörülebilir şekilde ulaştırılamamasına önemli ölçüde katkıda bulundu” dedi. KONGRE’Yİ BÖLDÜ Biden Yönetimi’nin raporu ABD Kongresi’nde farklı tepkilere yol açtı. Amerikan yönetiminin Kongre’ye bu raporu sunması için en büyük baskıyı uygulayan Senatörlerden biri olan Demokrat Senatör Chris Van Hollen, yönetimin genel bir bulguya ulaşmış olmasına rağmen “siyasi açıdan zor vakalarda hüküm vermekten kaçındığını” söyledi. Van Hollen ayrıca “savaşın büyük bölümünde İsrail’in gıda ve yardım teslimatına yönelik açık engellemeleri olmasına rağmen” Biden yönetimini bunları görmezden gelmekle suçladı. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Michael McCaul ise raporun “yalnızca siyasi amaçlı İsrail karşıtı söylemlere katkıda bulunduğunu” ve asla hazırlanmaması gerektiğini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Emekl

Bunlar domuz daha ne diyeyim lanetlenmis bir ırk
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Cüneyt Özdemir Hatay’da gördüklerine şaşırdı! Depremi siyasi ranta çeviren nankörlere gelsin
Gündem

Cüneyt Özdemir Hatay’da gördüklerine şaşırdı! Depremi siyasi ranta çeviren nankörlere gelsin

Deprem bölgesinde inanılmaz bir gayret ve çalışma var. Depremi siyasi ranta çeviren nankörler olsa da muhalif basın içerisinde gerçekleri gö..
BAE kararı ilan etti: İsrail'in Gazze planında biz artık yokuz
Dünya

BAE kararı ilan etti: İsrail'in Gazze planında biz artık yokuz

BAE hükümeti kararını açıkladı: İsrail'in Gazze'deki varlığına kılıf sağlanması amacıyla oluşturulan plana dahil olmayacağını duyurdu...
Rus uzman duyurdu: Türkiye yaptırım uygulamayan tek NATO ülkesi...
Aktüel

Rus uzman duyurdu: Türkiye yaptırım uygulamayan tek NATO ülkesi...

Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Direktör Danışmanı Vladimir Fitin'den şaşırtan çıkış: Türkiye ile ilgili olumlu bir yorum geldi. Son ..
Ünlü çikolata markası apar topar marketlerden toplatılıyor:
Aktüel

Ünlü çikolata markası apar topar marketlerden toplatılıyor:

Almanya'da milyonlarca Türk'ü yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Ülkede marketlerde satılan çikolata markasında sorun tespit edildi...
Türkiye'nin hububatta ihracat geliri: Dört ayda milyar dolarlık ihracat rekoru kırıldı
Ekonomi

Türkiye'nin hububatta ihracat geliri: Dört ayda milyar dolarlık ihracat rekoru kırıldı

Türkiye Gıda İhracatçıları'ndan yapılan açıklamaya göre, ilk çeyrek boyunca ihracatı her ay 1 milyar doları aştı! Dünyanın önemli hububat ür..
Erdoğan’ın bildiği varmış! Son anket sonuçları geldi

Erdoğan’ın bildiği varmış! Son anket sonuçları geldi
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23