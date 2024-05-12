ABD’den bir tuhaf İsrail raporu: İhlal var gibi, kanıt yok gibi...

YARDIMDA ZORLUK ÇIKARDI Joe Biden yönetiminin raporunda Gazze’ye insani yardım sokma konusundaki sayısız zorluklara da dikkat çekildi. “İsrail’in eylemleri sırasında Gazze’ye yardım ulaştırılmasını geciktiren veya olumsuz etkileyen çok sayıda olay yaşandı” denildi. Bazı üst düzey İsrail hükümeti yetkililerinin, Gazze’ye giriş yapan yardım konvoylarına saldırıları teşvik etmede aktif rol alması, yardım çalışanı personellerine vize verilmemesi ve konvoyların bilerek geciktirilmesi gibi sebeplerden bahseden rapor, “İsrail’in eylemleri ve eyleme geçmemesi, ihtiyaç duyulan yardımın geniş ölçekte sürekli ve öngörülebilir şekilde ulaştırılamamasına önemli ölçüde katkıda bulundu” dedi. KONGRE’Yİ BÖLDÜ Biden Yönetimi’nin raporu ABD Kongresi’nde farklı tepkilere yol açtı. Amerikan yönetiminin Kongre’ye bu raporu sunması için en büyük baskıyı uygulayan Senatörlerden biri olan Demokrat Senatör Chris Van Hollen, yönetimin genel bir bulguya ulaşmış olmasına rağmen “siyasi açıdan zor vakalarda hüküm vermekten kaçındığını” söyledi. Van Hollen ayrıca “savaşın büyük bölümünde İsrail’in gıda ve yardım teslimatına yönelik açık engellemeleri olmasına rağmen” Biden yönetimini bunları görmezden gelmekle suçladı. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Michael McCaul ise raporun “yalnızca siyasi amaçlı İsrail karşıtı söylemlere katkıda bulunduğunu” ve asla hazırlanmaması gerektiğini söyledi.