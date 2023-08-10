ABD'de yayın yapan Ermeni gazeteden skandal çağrı: Baskıya devam

'O ÇALIŞAN HEM KASAYA HEM DE ŞİRKETİN İTİBARINA ZARAR VERDİĞİ İÇİN KOVULMALI' 'Hem Ermenileri hem de Türkleri aynı şekilde öfkelendiren bir Film projesi ortaya çıkarmak için özellikle beceriksiz bir Walt Disney Company yöneticisi gerekir. O çalışan hem kasaya hem de şirketin itibarına zarar verdiği için kovulmalı' denilen haberde Amerika Ermeni Ulusal Komitesi'nin (ANCA), Disney'in film projesini protesto etmek için Haziran ayında bir kampanya başlattığı hatırlatıldı. Harut Sasunyan imzalı haberde şu skandal ifadelere yer verildi; 'ANCA, Disney+'ı elinde milyonlarca Yunan, Ermeni, Süryani, Keldani, Arami, Maruni ve diğer Hıristiyan şehidin kanı olan bir Türk diktatörü ve soykırımcı bir katil olan Mustafa Kemal Atatürk'ü yücelten dizisini iptal etmeye" çağırdı.' Skandal yazının devamında Disney'in kararına Türkiye'den tepki yağdığı ve bu tepkinin dünyanın pek çok bölgesinde haber olduğu belirtildi. 'Türk medyası, ABD'deki "güçlü Ermeni lobisi" ANCA'yı Disney'e başarılı bir şekilde baskı yapmakla suçladı' denilen yazının devamında şu ifadelere yer verildi;