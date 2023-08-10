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ABD'de yayın yapan Ermeni gazeteden skandal çağrı: Baskıya devam

2023-08-10 09:32:29
ABD'de yayın yapan Ermeni gazeteden skandal çağrı: Baskıya devam

ABD'de yayın yapan ve diasporanın sözcüsü gibi hareket eden The Armenian Weekly provokatif bir haber ile okurlarının karşısına çıktı. 'Atatürk belgeselini tamamen iptal etmek ve Türkiye'de Fox-TV'ye teslim etmemek' için baskıya devam edilmesi çağrısında bulunuldu.

#1
Foto - ABD'de yayın yapan Ermeni gazeteden skandal çağrı: Baskıya devam

Ermeni lobilerinin baskısı sonucu 'Atatürk' belgesini yayınlamama kararı alan Disney Plus'ın bu hamlesi Türkiye'nin sert tepkisi ile karşılaştı. RTÜK konu ile ilgili soruşturma başlatırken Türkiye'nin her kesiminden skandal karara tepki yağdı. ABD'de yayın yapan ve diasporanın sözcüsü gibi hareket eden The Armenian Weekly provokatif bir Haber ile okurlarının karşısına çıktı. 'Disney'in tartışmalı Atatürk filmi hem Ermenileri hem de Türkleri kızdırdı' başlıklı haberde Atatürk ile ilgili skandal ifadelere de yer verildi.

#2
Foto - ABD'de yayın yapan Ermeni gazeteden skandal çağrı: Baskıya devam

Daha önce Ermenistan'da yayın yapan Aravot gazetesi provokatif bir haber ile okurlarının karşısına çıkmıştı. 'Türk tarafı Disney Plus'a karşı bir propaganda saldırısı başlattı' diyen gazete sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkiler için ise 'birlikte uluma' benzetmesi yaparak büyük bir skandala imza atmıştı.

#3
Foto - ABD'de yayın yapan Ermeni gazeteden skandal çağrı: Baskıya devam

'O ÇALIŞAN HEM KASAYA HEM DE ŞİRKETİN İTİBARINA ZARAR VERDİĞİ İÇİN KOVULMALI' 'Hem Ermenileri hem de Türkleri aynı şekilde öfkelendiren bir Film projesi ortaya çıkarmak için özellikle beceriksiz bir Walt Disney Company yöneticisi gerekir. O çalışan hem kasaya hem de şirketin itibarına zarar verdiği için kovulmalı' denilen haberde Amerika Ermeni Ulusal Komitesi'nin (ANCA), Disney'in film projesini protesto etmek için Haziran ayında bir kampanya başlattığı hatırlatıldı. Harut Sasunyan imzalı haberde şu skandal ifadelere yer verildi; 'ANCA, Disney+'ı elinde milyonlarca Yunan, Ermeni, Süryani, Keldani, Arami, Maruni ve diğer Hıristiyan şehidin kanı olan bir Türk diktatörü ve soykırımcı bir katil olan Mustafa Kemal Atatürk'ü yücelten dizisini iptal etmeye" çağırdı.' Skandal yazının devamında Disney'in kararına Türkiye'den tepki yağdığı ve bu tepkinin dünyanın pek çok bölgesinde haber olduğu belirtildi. 'Türk medyası, ABD'deki "güçlü Ermeni lobisi" ANCA'yı Disney'e başarılı bir şekilde baskı yapmakla suçladı' denilen yazının devamında şu ifadelere yer verildi;

#4
Foto - ABD'de yayın yapan Ermeni gazeteden skandal çağrı: Baskıya devam

SKANDAL ÇAĞRI: BASKIYA DEVAM Söz konusu yazıda skandal bir çağrı da yapıldı. Ermeni lobisinin çirkin oyunu için 'Yine de, savaş kısmen kazanıldı' diyen The Armenian Weekly dünya genelindeki Ermenilere çağrıda bulundu. Yazıda 'Dev Walt Disney Company planlarını değiştirse de Dünya çapındaki Ermeniler artık üç nedenden dolayı Disney'in üst düzey yöneticileriyle bu konunun peşine düşmek zorunda' denildi.

#5
Foto - ABD'de yayın yapan Ermeni gazeteden skandal çağrı: Baskıya devam

Yazar ilk olarak 'Atatürk belgeselini tamamen iptal etmek ve Türkiye'de Fox-TV'ye teslim etmemek' için baskıya devam edilmesi gerektiğini savundu. 'Walt Disney Company'nin bir daha asla Türk propaganda filmi çekmeyi düşünmemesi için' çalışılması gerektiğini savunan yazar 'Disney'i Ermeni Soykırımı ve Ermenistan Cumhuriyetleri ve Artsakh gibi bir Ermeni konusu üzerine bir belgesel yapmaya teşvik edin' dedi.

#6
Foto - ABD'de yayın yapan Ermeni gazeteden skandal çağrı: Baskıya devam

Yazar, 'Ne yazık ki, Ermeni-Amerikan toplumu, sanki Ermeni meseleleri kendilerini ilgilendirmiyormuş gibi davranan Ermenistan liderlerinden herhangi bir yardım almadan, her şeye gücü yeten Türk hükümetiyle mücadelede bir kez daha yalnız bırakılıyor' sözleri ile ile Erivan yönetimini de hedef aldı.

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