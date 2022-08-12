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Dünya
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ABD'de yangın: 9 bin 800 hektar alan kül oldu

2022-08-12 10:59:13
ABD'de yangın: 9 bin 800 hektar alan kül oldu

ABD, Hawaii’de çalılık alanda çıkan yangında 9 bin 800 hektar alan kül oldu.

#1
Foto - ABD’ye bağlı Hawaii Adası’nın 7 bin nüfuslu Waikoloa kasabasında geçtiğimiz günlerde çıkan yangın sürüyor.

ABD’ye bağlı Hawaii Adası’nın 7 bin nüfuslu Waikoloa kasabasında geçtiğimiz günlerde çıkan yangın sürüyor.

#2
Foto - Alevler evleri tehdit etmezken, şiddetli rüzgar ve kuru hava itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almasını zorlaştırıyor.

Alevler evleri tehdit etmezken, şiddetli rüzgar ve kuru hava itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almasını zorlaştırıyor.

#3
Foto - Mauna Loa ile Mauna Kea yanardağları arasında bulunan ABD Ordusu'nun Pohakuloa Eğitim Alanının batı kesimlerinde devam eden “Leilani

Mauna Loa ile Mauna Kea yanardağları arasında bulunan ABD Ordusu'nun Pohakuloa Eğitim Alanının batı kesimlerinde devam eden “Leilani" yangınında şu ana kadar 9 bin 800 hektarlık alan kül oldu.

#4
Foto - Toplam 33 itfaiyeci, 7 helikopter ve iş makineleriyle alevlere müdahale sürüyor.

Toplam 33 itfaiyeci, 7 helikopter ve iş makineleriyle alevlere müdahale sürüyor.

#5
Foto - Çalışmalara ABD ordusu da destek veriyor.

Çalışmalara ABD ordusu da destek veriyor.

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