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Ekonomi
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ABD'de kriz derinleşiyor! Tesla işçi kıyımı yaptı

2024-06-23 20:12:15
ABD'de kriz derinleşiyor! Tesla işçi kıyımı yaptı

Elektrikli otomobil üreticisi ve teknoloji şirketi Tesla bu yıl işgücünün 'ünden fazlasını azalttı.

#1
Foto - ABD'de kriz derinleşiyor! Tesla işçi kıyımı yaptı

Otomobil üreticisi Tesla, bu yıl küresel personel sayısında önemli bir azalma gerçekleştirdi.

#2
Foto - ABD'de kriz derinleşiyor! Tesla işçi kıyımı yaptı

CNBC'ye göre bu sayı, geçici işçiler de dahil olmak üzere 'ten fazla düşüşle 121.000 seviyesine düştü.

#3
Foto - ABD'de kriz derinleşiyor! Tesla işçi kıyımı yaptı

CNBC'nin yayınladığı bilgilere göre rakamlar şirketin kesin bordro verilerine değil, 17 Haziran itibariyle Tesla'nın tüm çalışanlarına yönelik e-posta listesindeki kişi sayısına dayanıyor.

#4
Foto - ABD'de kriz derinleşiyor! Tesla işçi kıyımı yaptı

O gün Tesla CEO'su Elon Musk tüm çalışanlara bir e-posta göndererek "önümüzdeki birkaç hafta içinde Tesla'nın olağanüstü performans için hisse senedi opsiyonları vermek üzere kapsamlı bir inceleme yapacağını" bildirdi.

#5
Foto - ABD'de kriz derinleşiyor! Tesla işçi kıyımı yaptı

Tesla'nın 2023 dördüncü çeyrek raporu, şirketin Aralık ayı sonunda dünya çapında 140.473 çalışanı olduğunu gösteriyor.

#6
Foto - ABD'de kriz derinleşiyor! Tesla işçi kıyımı yaptı

Bu rakam kadrolu ve saat ücretli çalışanları kapsıyor. CNBC'ye göre bu, 2023'ün sonundan bu yana Tesla'nın tüm personel sayısını en az oranında azalttığı anlamına geliyor.

#7
Foto - ABD'de kriz derinleşiyor! Tesla işçi kıyımı yaptı

Bir Tesla çalışanı CNBC'ye yaptığı açıklamada, şirket çalışanlarının 2. çeyrek sonuçlarının zayıf olması durumunda yeni bir işten çıkarma dalgasını tetikleme korkularının arttığını söyledi. Tesla'nın 2. çeyrek mali raporunu Temmuz ayının ilk haftasında açıklaması bekleniyor.

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