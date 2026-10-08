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ABD'de kızamık vakası patladı

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ABD'de kızamık vakası patladı

Amerika Birleşik Devletleri'nde kızamık vakası 4 bin 20'ye çıktı, geçen yılın iki katına yaklaştı.

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Foto - ABD'de kızamık vakası patladı

Johns Hopkins Üniversitesinin ülkedeki kızamık vakalarını takip ettiği verilere göre, 2026'nın başından bu yana ülke genelinde 4 bin 20 vaka kaydedildi. Geçen yıl toplam 2 bin 286 kızamık vakası tespit edilirken, bu yılın ilk 10 ayında görülen vaka sayısı geçen yılın neredeyse iki katına ulaştı. Bu yılın başından itibaren en çok kızamık vakası Pensilvanya, South Carolina, Utah, Wisconsin, Ohio, Texas, Virginia ve Florida eyaletlerinde kaydedildi.

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Foto - ABD'de kızamık vakası patladı

En fazla kızamık vakası 977 ile Pensilvanya eyaletinde kaydedilirken, bu eyaleti 671 vakayla South Carolina ve 527 vakayla Utah izledi. Bu eyaletlerin yanı sıra Wisconsin 234, Ohio 201, Teksas 192, Virginia 179 ve Florida 151 vaka ile hastalığın en yoğun görüldüğü eyaletlerden oldu.

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Foto - ABD'de kızamık vakası patladı

KIZAMIK - Enfekte bir kişinin öksürdüğü, hapşırdığı veya konuştuğu sırada virüsü içeren minik damacıkları yayılmasıyla esas olarak hava yoluyla bulaşan, son derece bulaşıcı bir hastalık olan kızamığın etkilediği kişilerde ateş ve kırmızı, hafif kabarık bir döküntü gözlemlenebiliyor. Bazı kızamık hastalarında kulak enfeksiyonları, zatürre, ishal veya beyin iltihabı (ensefalit) gibi komplikasyonlar ortaya çıkabilirken bu durum beyin hasarına bile yol açma riski taşıyor.

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Foto - ABD'de kızamık vakası patladı

Şiddetli kızamık vakaları hastaneye yatışa ve hatta ölüme yol açabilirken, tıp uzmanları hastalığa yakalanmayı önlemenin en iyi yolunun kızamık aşısı olduğunun altını çiziyor.

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