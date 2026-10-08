ABD'de kızamık vakası patladı

Johns Hopkins Üniversitesinin ülkedeki kızamık vakalarını takip ettiği verilere göre, 2026'nın başından bu yana ülke genelinde 4 bin 20 vaka kaydedildi. Geçen yıl toplam 2 bin 286 kızamık vakası tespit edilirken, bu yılın ilk 10 ayında görülen vaka sayısı geçen yılın neredeyse iki katına ulaştı. Bu yılın başından itibaren en çok kızamık vakası Pensilvanya, South Carolina, Utah, Wisconsin, Ohio, Texas, Virginia ve Florida eyaletlerinde kaydedildi.