ABD'de batan batana! Faiz lobisi kaybetti! Cumhurbaşkanı Erdoğan haklı çıktı

“BU KARDEŞİNİZ GÖREVDE OLDUĞU SÜRECE FAİZ HER GEÇEN GÜN DÜŞMEYE DEVAM EDECEK” Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim ve enflasyonla da mücadelemi sürdüreceğim. Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece faiz her geçen gün, her geçen hafta, her ay düşmeye devam edecek." şeklinde konuşmuştu. "FAİZ SEBEP, ENFLASYON NETİCEDİR' Erdoğan, "Eğer ben de ekonomi tahsili görmüşsem ve bu ekonomi tahsilinden de öte bazı değerler silsilesi içerisinde de inandıklarım, bilgim varsa, faiz sebeptir, netice değildir. Enflasyon neticedir. Tabii burada bazıları bunun tam aksini savunuyorlar. Bunlar enflasyonun sebep, faizin netice olduğunu savunuyorlar. Peki öyleyse dünyaya şöyle bir bakalım. Şu anda küresel ekonominin egemen olduğu dünyada acaba enflasyon sebep, faiz netice midir? Yoksa faiz mi sebep, enflasyon mu neticedir? Şu anda işte Amerika'da, Avrupa'da enflasyonun geldiği nokta ortada. İsrail’e bakalım… İsrail'de faiz nedir, enflasyon nedir, oranlar ne durumdadır? Buna bakalım. Buna baktığımız zaman bizim tezimizin doğru olduğunu oralarda zaten görüyoruz. Şu anda da ben yine iddiamdayım." demişti.