  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bütçe dostu otomobil Türkiye’ye geliyor! İşte Changan Alsvin

Şampiyon takıma 10 numara transfer geliyor! Süper Lig’de daha önce görülmedi! Müthiş gelişme…

Antonio Rüdiger'den çarpıcı cevap: Sadece Allah'tan korkulur: Boşuna sevmemiş Arda Güler bu ismi…

Jose Mourinho’dan sıcak gelişme! Fred ve Dzeko ile görüştü

Süper Lig devinden çok konuşulacak Mourinho kararı! Aziz Yıldırım resmen açıkladı…

Galatasaray apar topar o yıldıza gitti! Fenerbahçelilerin korktuğu başına geldi! Müthiş hamle…

Çok sayıda ürüne indirim Şok'ta bayram öncesi fırsatları

Antalya’da feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı

Bayram öncesi otobüs bileti fiyatları, uçak biletini geçti!

Adana’da dikkat çeken ilan “Şerefsizdir gördüğünüz yerde...”
Dünya
7
ABD tarihinde bir ilk: Eski Başkan Donald Trump suçlu bulundu

2024-05-31 07:16:21
ABD tarihinde bir ilk: Eski Başkan Donald Trump suçlu bulundu

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump'a yönelik "sus payı" davasında 12 kişilik jüri 2 gün süren müzakerelerin ardından karara vardı. Mahkeme heyeti Trump'ı suçlu buldu. Böylelikle ABD tarihinde ilk kez hakim karşısına çıkan eski bir ABD Başkanı suçlu bulunmuş oldu.

1
#1
Foto - ABD tarihinde bir ilk: Eski Başkan Donald Trump suçlu bulundu

ABD TARİHİNDE BİR İLK Böylelikle ABD tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle ilk kez hakim karşısına çıkan eski bir başkan suçlu bulunmuş oldu.

#2
Foto - ABD tarihinde bir ilk: Eski Başkan Donald Trump suçlu bulundu

TRUMP: BEN MASUMUM Trump, jürinin kararından sonra medyaya yaptığı kısa açıklamada, "Bu rezalet ve hileli bir duruşmaydı. İnsanlar burada ne olduğunu biliyor. Ben çok masum bir adamım. Ülkemizi ve anayasamızı savunuyorum." ifadelerini kullandı. Ülkenin bir cehenneme döndüğünü savunan Trump, davanın siyasi rakipleri tarafından gündeme getirildiğini tekrarlayarak, "Başımız büyük belada olan bir ülkemiz var, bu hileli bir karar, bu hakimin bu yargılamaya bakmasına asla izin verilmemeliydi." şeklinde konuştu.

#3
Foto - ABD tarihinde bir ilk: Eski Başkan Donald Trump suçlu bulundu

VERİLECEK CEZA 11 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK Davaya bakan Hakim Juan Merchan, jürinin kararı bildirmesinden sonra Trump'a verilecek ceza için 11 Temmuz 2024 tarihini belirledi. BUNDAN SONRA NE OLACAK? Bugün jüri tarafından suçlu bulunan Trump'ın önündeki ilk mahkeme günü, 11 Temmuz'daki, mahkumiyete ilişkin kararın verileceği duruşma olacak. Yargıç Juan Juan Merchan, Trump'a 1 yıldan 4 yıla kadar mahkumiyet verebilir, ancak uzmanlar Trump'ın suçlu bulunduğu maddelerin New York yasalarına göre hafif suçlar arasında (E sınıfı) yer aldığını ve bu durumda hapis cezasının şart olmadığını vurguluyor. Buna göre Trump, çok az bir hapis cezası alabileceği gibi para cezası, tazminat, denetimli serbestlik ve diğer koşulları da içeren başka cezalar alabilir ve hiç hapse girmeyebilir. Trump'ın hapse girecek şekilde bir mahkumiyet kararı alması durumunda da bu kararı temyize götürmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu durumda aylar sürecek bir temyiz süreci başlayacağı için Trump'ın seçimleri kazanması durumunda başkanlık koltuğuna oturmasına engel bir durum olmayacak.

#4
Foto - ABD tarihinde bir ilk: Eski Başkan Donald Trump suçlu bulundu

SUÇLU BULUNAN TRUMP'IN BAŞKAN ADAYLIĞI ETKİLENİR Mİ? Konuyla ilgili Anayasa uzmanları ve hukukçulara göre, yargılandığı davada suçlu bulunan ve mahkumiyet kararı 11 Temmuz'da belli olacak olan Trump, halen 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerine girebilir ve kazanması durumunda yeniden ABD Başkanı olabilir. Uzmanlar, Trump aleyhinde 11 Temmuz'da mahkumiyet kararı çıkması halinde dahi eski ABD Başkanının seçimlere girme ve kazanması durumunda başkan olmasına engel bir durum söz konusu değil.

#5
Foto - ABD tarihinde bir ilk: Eski Başkan Donald Trump suçlu bulundu

BU KARAR BAŞKANLIK YARIŞINI NASIL ETKİLER? Hukuki olarak seçimlere girmesine engel bir durum teşkil etmese de söz konusu "suçlu bulunma" ve potansiyel olarak hapis cezası alma durumunun, Trump'ın lehine mi aleyhine mi olacağı tartışılıyor. Reuters/Ipsos'un nisan ayında kayıtlı seçmenler arasında yaptığı bir ankete göre, her dört Cumhuriyetçiden biri Trump'ın ceza davasında suçlu bulunması halinde ona oy vermeyeceğini söyledi. Aynı ankette bağımsızların yüzde 60'ı da Trump'ın bir suçtan hüküm giymesi halinde ona oy vermeyeceklerini belirtti. Buna karşılık Trump'a gönülden bağlı olan Cumhuriyetçi tabanın önemli bir bölümü de söz konusu yargılamanın "hileli" olduğuna ve Demokratlar tarafından organize edildiğine inanıyor. Anketler, söz konusu Cumhuriyetçi seçmenlerin, Trump'a desteklerini belli ölçüde artıracağını gösteriyor.

#6
Foto - ABD tarihinde bir ilk: Eski Başkan Donald Trump suçlu bulundu

TRUMP'IN "SUS PAYI" DAVASI ABD Başkanı Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında büyük jüri tarafından suçlanmıştı. Trump, "sus payı" ve bununla ilgili kayıtlarda sahtekarlık yapmaktan 4 Nisan 2023'te New York'ta hakim karşısına çıkmıştı. Kendisine yöneltilen 34 ayrı suçlamayı reddeden Trump, hakkındaki iddiaları "siyasi cadı avı" olarak nitelemiş ve suçlamaları "seçimlere müdahale" olarak gördüğünü belirtmişti. Trump, "Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan" olarak kayıtlara geçmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

TARIHI SOYKIRIMCI, KIZILDERILI -MYSLUMANIS KATLIAMCISI TERORIST DEVLETIN ADALETI OLUR MU

......mm
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Konya'da beyaz petrol sürprizi! Her yerde fışkıracak
Ekonomi

Konya'da beyaz petrol sürprizi! Her yerde fışkıracak

Enerji alanında atılan dev adımlara bir yenisi daha eklendi. Son dönemde beyaz petrol olarak adlandırılan jeotermal kaynak için bu kez Konya..
Togg'un rakibi iflas ediyor! Ne yaptılarsa olmadı
Ekonomi

Togg'un rakibi iflas ediyor! Ne yaptılarsa olmadı

Elektrikli otomobil sektöründe yerli ve milli Togg'un rakiplerinden birisi olan Faraday Future iflas etmek üzere.
Sosyetenin ünlü marketi iflas etmek üzere! Mahkeme kararı verdi
Ekonomi

Sosyetenin ünlü marketi iflas etmek üzere! Mahkeme kararı verdi

Konkordato ve iflas haberleri son dönemde artarken bu kez sosyetenin ünlü manavı olarak gösterilen Kolaylar Tarım Ürünleri'nden kötü haber g..
550 Milyar TL çekildi! Doları kötü günler bekliyor
Ekonomi

550 Milyar TL çekildi! Doları kötü günler bekliyor

Döviz değerini düşürme amaçlı ataklar yapan TCMB Türk Lirası'nın değerine değer kaydetmek için piyasan TL çekti. TCMB'den yapılan açıklamada..
Hain Fethullah Gülen Enes Kanter’i de kandırmış! FETÖ’cü Enes Kanter nasıl yolunduğunu böyle anlattı
Gündem

Hain Fethullah Gülen Enes Kanter’i de kandırmış! FETÖ’cü Enes Kanter nasıl yolunduğunu böyle anlattı

FETÖ elebaşı Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, NBA'de kazandığı 110 milyon doları örgüt abilerine verdiğini, şu an küçük bir evde kirada otu..
Bursa'da büyük iflas: 3'ü birden konkordato ilan etti!
Ekonomi

Bursa'da büyük iflas: 3'ü birden konkordato ilan etti!

Bursa'da hayat pahalılığına ve ekonomik krize dayanamayan firmaların konkordato ve iflas haberleri gelmeye devam ediyor. Overseas For Tradin..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23