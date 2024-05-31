ABD tarihinde bir ilk: Eski Başkan Donald Trump suçlu bulundu

VERİLECEK CEZA 11 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK Davaya bakan Hakim Juan Merchan, jürinin kararı bildirmesinden sonra Trump'a verilecek ceza için 11 Temmuz 2024 tarihini belirledi. BUNDAN SONRA NE OLACAK? Bugün jüri tarafından suçlu bulunan Trump'ın önündeki ilk mahkeme günü, 11 Temmuz'daki, mahkumiyete ilişkin kararın verileceği duruşma olacak. Yargıç Juan Juan Merchan, Trump'a 1 yıldan 4 yıla kadar mahkumiyet verebilir, ancak uzmanlar Trump'ın suçlu bulunduğu maddelerin New York yasalarına göre hafif suçlar arasında (E sınıfı) yer aldığını ve bu durumda hapis cezasının şart olmadığını vurguluyor. Buna göre Trump, çok az bir hapis cezası alabileceği gibi para cezası, tazminat, denetimli serbestlik ve diğer koşulları da içeren başka cezalar alabilir ve hiç hapse girmeyebilir. Trump'ın hapse girecek şekilde bir mahkumiyet kararı alması durumunda da bu kararı temyize götürmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu durumda aylar sürecek bir temyiz süreci başlayacağı için Trump'ın seçimleri kazanması durumunda başkanlık koltuğuna oturmasına engel bir durum olmayacak.